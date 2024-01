Segítség 1 órája

Több ezer nigériai juthat majd tiszta vízhez a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye adományával

A kutak fúrása már elkezdődött, sőt be is fejeződhetett volna, ha nem omlik be kétszer is a föld.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Nigériában, Obodoukwu járás településein a helyi lakosok életéhez elengedhetetlenül szükséges tiszta ivóvízhez jutást – kútfúrás céljából – 5 millió forinttal támogatja a Szegény és Üldöztetést Elszenvedő Gyermekekért és Családjaikért Alapítványon keresztül. A támogatásnak köszönhetően naponta mintegy 14-15 ezer ember juthat majd ingyen tiszta ivóvízhez – olvasható az egyházmegye honlapján. Azt írták, a kutak fúrása már elkezdődött, a részletekről dr. Esiobu Anayo Augustus (Ágoston atya), az alapítvány 2000 óta Magyarországon élő kurátora beszélt a honlapnak. A járásban a kútfúrást a Hungary Helps program és magánszemélyek is támogatják, a magyar támogatással elkészült kutakat Szent Erzsébet-kútnak nevezik el, amelyet tábla is jelez, rajta a támogató nevével. Két Szent Erzsébet-kút neve alatt a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye mint adományozó neve is szerepelni fog. Tiszta ivóvízhez juthatnak a helyiek Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye adományával

Forrás: dnyem.hu Az egyházmegye a térség két magasan fekvő településén fúrat kutat, a munka szempontjából ez nehéz terepnek számít. A kutak fúrása itt kuriózum, mert igen költséges, hiszen 500-600 méter mélyen találnak csak tiszta ivóvizet. Az egyik kutat a népszerű piachoz közel eső helyen létesítik. Az általában 1,5-2 hétig tartó fúrási munkálatok már egy hónapja befejeződhettek volna, de a magasan fekvő területen a föld beomlása miatt kétszer is újra kellett kezdeni a munkát. Az egyházmegye adományához – amelyből a fúrási munkálatokat végzik el –, a további technikai berendezéseket (szivattyú, elektromos áram hiányában napelem-áramforrás telepítése stb.) helyi adományokból szerzik be – olvasható a közleményben, amelyben arra is rámutattak, hogy az adományozás kezdeményezése Ágoston atya és Palánki Ferenc megyéspüspök barátságának az eredménye.

