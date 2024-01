Az ökumenikus imahét debreceni záróalkalmán, január 28-án a Nagytemplomban adták át a Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány által 2018-ban alapított Pro Unitate in Christo-díjat. Mint a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye honlapján olvasható, idén az elismerést Dolhai Lajosnak, az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet rektorának ítélték oda. A díjat Kustár Zoltán, a Both Antal Alapítvány kuratóriumi elnöke és Fekete Károly püspök adta át.

A méltatásból kiderül, Dolhai Lajos tudományos szerzőként és szerkesztőként 13 önálló könyvet írt, és összesen 86 tudományos közleményt jegyez többségében a rendszeres teológia a liturgika és a felekezettudományok területén.

1981 óta folyamatosan tanít az Egri Hittudományi Főiskolán és Érseki Papnevelő Intézetben. 1994-ben nevezték ki az intézmény főigazgató-helyettesévé, majd 2008 szeptemberében annak a rektorává.

Tudományos eredményeit és a papnevelésben kifejtetett odaadó oktatói munkáját egyházi megbízatások és magas állami kitüntetések is jelzik.

Néhányat kiemelve: 2014-19-ig a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja volt Rómában, 2016-ban pedig őt nevezték ki a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Teológiai Bizottságának elnökévé. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017-ben Fraknói Vilmos-díjat adományozott neki, 2023-ban pedig Novák Katalin köztársasági elnök asszonytól a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét vehette át.

Dolhai Lajos: Bevezetés az ökumenizmusba című tankönyve 2012-ben jelent meg. A kötet az ökumenizmust a 20 század megteremtése egyházi mozgalmaként jellemzi. A szerző a római katolikus egyház tanítása mellett a protestáns teológiai nézeteket is naprakészen, elfogultság mentesen ismerteti ebben a műben, azok értékeit pedig elismerően tárja az olvasók elé. A könyv minden egyes fejezetén átüt a szerző személyes elkötelezettsége az egyházak egységtörekvése iránt, és nem kérdés, hogy nyitott szemléletével, kiegyensúlyozott értékítéletével maga is előmozdítja azt.