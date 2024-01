Oláh István elnök-lelkipásztor az épület ünnepélyes átadóján mondott köszöntjében visszaemlékezett arra: 18 évvel ezelőtt az Immánuel Otthonnál vette kezdetét az egyházközségnél végzett szolgálata. Tanúja volt annak a folyamatnak, hogyan fejlődött az otthon és iskola, hogyan igyekezett a közösség megkönnyíteni még több fiatalnak és a családnak az életét. Beszélt a Pacsirta utcai református óvoda költözéséről, majd bővítéséről. Újabb foglalkozásokat indítottak be, majd, hogy még több gyermeken segítsenek, megépült a Immánuel Otthon Kishegyesi úti intézménye. Oláh István hozzátette, közben felmerült az igény a szülők részéről egy bentlakásos otthon létrehozására, mely akkor is gondoskodik gyermekeikről, amikor ők már nem lesznek képesek arra.

Oláh István elnök-lelkipásztor a vasárnapi átadáson

Forrás: Czinege Melinda

Az elnök-lelkipásztor szerint kétségtelen, hogy az otthon átadását újabb lépések követik, hiszen az egyházközségben mindig meglesz a szándék, hogy támogassa a halmozottan sérültek életét. Mint mondta, bármilyen magasságban vagy mélységben van az ember, ha van benne hit, számára mindig lesz következő lépés.

A jövőben is összefognak a nehéz helyzetben lévő emberekért

Fekete Károly püspök a beszédében arra a történetre utalt, melyben Jézus a kánaáni asszonnyal találkozott. Elmondta, könnyebb út lehet az elutasítás, ha nehézségek előtt áll az ember, és egy helyzetet bonyolult megoldani. De ahogy a Megváltó esetében is, ha felébred a könyörület az emberben, csodát képes szülni.

Mint mondta, ha Jézus felül merte írni az alaptanításokat, akkor az egyháznak is feladata az alaptevékenységein túl segítséget nyújtani. Megjegyezte, ahogy a példabeszédben szerepet játszó, az asztalról lehulló morzsa is nagy jelentőséggel bírt, ahhoz hasonlatosan a sokak által vágyott, de csak tíz embernek nyújtott segítség is kielégítheti a szükséget, hogy aztán újabb támogatás érkezzen.

Fekete Károly püspök

Forrás: Czinege Melinda

Papp László Debrecen nevében köszönetét fejezte ki az Immánuel Otthon több évtizedes, fáradhatatlan munkájáért:

Ezek a csodálatos kezdeményezések, ezek a fejlesztések és a törődésnek az igazán magas szintje mutatja meg, hogy valóban itt van az Isten ezekben az otthonokban

– véli a polgármester. Rámutatott, immár a városban több helyszínen tapasztalható az a gondoskodás, mellyel az Immánuel Otthon munkatársai megkönnyítik a fiatalok életét.

Felelevenítette, a súlyosan, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szülői közösségének vezetőjével beszélgetvén merült fel a kérdés, mi lesz azokkal, akik gyermekkorukat maguk mögött hagyva kilépnek az Immánuel Otthon gondoskodási köréből. Örömét fejezte ki, hogy – noha a város számos szociális intézményt működtet – az egyházközség nem halogatja a döntést, és megtalálja a megoldást a problémára. Kiemelten fontosnak nevezte, hogy a város és az egyház a jövőben is közösen gondolkodva segítsen a nehéz helyzetben lévő embereken.

Papp László, Debrecen polgármestere

Forrás: Czinege Melinda

Megtörni a hetvenéves átkot

Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés elnöke elmondta, a vármegyei önkormányzat egy szolgáltatási térképen dolgozik, melynek segítségével felmérik a szolgáltatási hiányosságokat. Az egyik fontos terület a fogyatékkal élők helyzete. Hozzáfűzte, a Magyar Református Szeretetszolgálattal együttműködve igyekeznek megoldást találni arra, hogyan tudják ezeknek a családoknak az életét megváltoztatni.

Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés elnöke

Forrás: Czinege Melinda

Czibere Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat főigazgatója méltatta a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség munkáját. Szerinte óriási elhivatottság szükséges ahhoz, hogy egy év alatt az alapoktól megvalósuljon egy hasonló beruházás. Úgy véli, aki valóban szeretne segíteni, az bármikor kész elindulni.

Egy ilyen feladat elvégzése lehetetlen, ha magunkra és a forrásainkra nézünk, de nem lehetetlen, ha a fogyatékos személyekre nézünk, hiszen ők példát és erőt adnak. Azon testvéreink, akikért itt vagyunk, Isten műalkotásai, és ugyanúgy megkapták a teremtésben az isteni méltóságot, hogy önrendelkezők legyenek

– tudatta.

Czibere Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat főigazgatója

Forrás: Czinege Melinda

Czibere Károly szerint az intézményekben nem adhatnak a hasonló problémákra megoldást, arra csak az Immánuel Otthonhoz hasonló szolgálatok képesek. Emlékeztetett arra, Magyarországon 19 ezer fő él intézményekben, és mindössze ötezren vesznek részt támogatott lakhatásban. Úgy véli, meg kell törni azt a 70 éves átkot, hogy a fogyatékkal élők számára szüleik távozása után egyetlen útja egy intézménybe vezet. Mint mondta, ez paradigmaváltás a szociális ellátásban, hiszen a hasonló szolgálatok mutatják a legjobban, hogy ebben a társadalomban nem egyirányú utca megszületni.

Nappali, konyha, közösségi tér

Csak az tudja megtenni a lehetetlent, aki látja a láthatatlant

– ez a gondolat járja át az épületet Juhász Zsófia szerint.

Juhász Zsófia, az Immánuel Otthon és Iskola főigazgatója

Forrás: Czinege Melinda

Az Immánuel Otthon és Iskola főigazgatója elmondta, habár szűkös idő állt rendelkezésre, végül 7 hónap alatt felépült a 300 négyzetméteres, teljesen akadálymentes épület, melyben két szinten, lifttel megközelíthetően biztosítanak emelt szintű lakhatási szolgáltatást. Kifejtette, a hét szobából négy egyágyas, három kétágyas, valamint az egyéni igényekhez igazodó négy fürdőszoba található. Tágas nappali és konyha, valamint egy közösségi tér és egy kisebb terasz is helyet kapott az épületben. A főigazgató elmondta, a 330 millió forint összköltségű projekt 189 és fél millió forint vissza nem térítendő támogatással valósult meg, melyhez a fenntartó egyházközség és az Immánuel Otthon további 140 millió forintnyi önrésszel járult hozzá.

Forrás: Czinege Melinda

– Szükségünk volt arra a látásmódra, amely a tényeken túl a láthatatlant is érzékeli. Láttuk magunk előtt, ahogy a lakók itt élik majd az életüket, és láttuk a láthatatlan Istent is, aki már sokszor bebizonyította: az Immánuel nemcsak egy szép név, hanem egy mindennapos, mindenben jelen lévő valóság – mondta Juhász Zsófia.