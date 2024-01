Egyre többet lehet hallani kedvenceink kapcsán az ivartalanításról, az állatvédő szervezetek folyamatosan kampányolnak mellette. Egyébként jó okuk van rá, hiszen hatalmas a túlszaporulat, rengeteg az utcára került, bajba jutott állat. Szakértőinkkel az okokat boncolgattuk, valamint utánajártunk a tévhiteknek is. Megtudtuk, míg egyesek úgy vélik, hogy a beavatkozással valamitől megfosztjuk kedvencünket, addig mások szerint az állatnak élete során legalább egyszer szülnie is kell. A szekértő leszögezte, ezek minden tudományos alapot nélkülöző, légből kapott mendemondák.

Fontos, hogy már az elején eloszlassuk a tévhiteket. Az ivartalanítással nem csonkul az állat, és kárt sem teszünk benne. Épp ellenkezőleg, rengeteg problémát megelőzhetünk vele

– szögezte le Nagy Petra.

Menjünk elejébe a problémáknak!

Bár a döntés alapos megfontolást igényel, a beavatkozás jelentős előnyökkel is járhat, tudatta a szakértő. A szukák esetében elkerülhetjük az álvemhességet is, ami nehéz időszak számukra. Ilyenkor feszültek lesznek, fájdalmaik lehetnek, fel-le járkálnak, nem is esznek. Megtudtuk azt is, élete során súlyos egészségügyi problémákkal is szembenézhet egy ivaros kis kedvenc. Ilyen például a gennyes méhgyulladás, a petefészekciszta, de még akár méhdaganat is kialakulhat. A szakértő hangsúlyozta, a kanokat is hasonlóan súlyos megbetegedések sújthatják, például a prosztatarák vagy a gátsérv. A beszélgetés során kiderült, valamennyi problémának elejébe mehetünk az ivartalanítással, és arra is fény derült, a műtéten átesett kanok jóval kevesebbszer szöknek el.

Az ivartalanításról nem gondolnánk, de segíthet a viselkedési problémákon is, ha az megfelelő tréninggel vagy foglalkozással párosul. Ez tényleg olyan beavatkozás, ami csak az előnyére válhat a későbbiekben kedvencünknek

– véli Nagy Petra.