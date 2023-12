A napokban megkerestük Csige Alexandrát, a debreceni Bodolai Ferenc Add a Mancsod Alapítvány vezetőjét, hogy megtudjuk, hogyan készülnek a Civil Debreceni Állatmentők az év utolsó napjára, és azt a választ kaptuk:

jelenleg a Debrecen és környékbeli állatmentő szervezetek telítettség és emberhiány miatt semmilyen szinten nincsenek felkészülve a szilveszterre, ezért nem tudják, a szilveszteri önkéntes ügyelet miként lesz kivitelezve.

Tízből kilenc állat nem rendelkezik mikrochippel

Köztudott, a szilveszteri tűzijátékozásnak, petárdázásnak „köszönhetően” sok állat megszökik otthonról, majd napokig, hetekig járja az utcákat, hátha hazatalál, vagy valaki befogadja, élelmet ad neki.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján azt lehet kijelenteni, hogy a gazdától elkóborló állatok száma nő meg, hiába hívjuk fel a figyelmet minden évben, akkor is lesznek felelőtlen állattartók. Az ebek hazajuttatása azért is problémás, mert körülbelül tízből kilenc állat nem rendelkezik mikrochippel

– hangsúlyozta. Hozzátette, tapasztalatai szerint a felelős állattartó szilveszter éjjelén is pontosan tudja, mit kell tegyen, hogy megóvja szeretett kedvencét, míg a felelőtlenek ekkor sem gondoskodnak állatukról megfelelően.

Csige Alexandra leszögezte, a fő probléma az, hogy olyan emberek vesznek magukhoz kutyát, akik nem tudják felelősségteljesen tartani őket. Továbbá az is sokszor gondot jelent, hogy nem ismerik a gazdák a saját kutyájukat, illetve félelmeiket. – Egyre többször halljuk azt a kifogást, hogy: „de eddig nem félt a tűzijátéktól”. Korral és sok más kiváltó ok miatt is előjöhet egy bizonyos félelem állatokban is ugyanúgy, mint ahogy bennünk emberekben – mondta. Kiemelte, kifejezetten javasolt az év utolsó napján nyugtatót adni az állatnak, de fontos, hogy előtte állatorvossal konzultáljunk.

Az eltűnt ebek fele térhetett vissza otthonába

Érdeklődésünkre elmondta, a tavaly szilveszterkor megszökött ebek mindössze 50 százalékának sikerült visszakerülnie a gazdájához, de ez szinte kivétel nélkül a mikrochipnek volt köszönhető.

Ha valaki arra ébred január 1-jén, hogy nem találja szeretett kedvencét, akkor a Debreceni Ebrendészeti Telepen, környékbeli állatvédelmi szervezeteknél, illetve ügyeletes állatorvosnál érdeklődjön, mivel lehet, hogy az elkóborolt állat megsérült és kezelés alatt áll – nyomatékosított.

Rávilágított, bírság járhat azoknak, akik nem figyelnek a háziállatukra, és arról sem szabad megfeledkezni, a megszökött állat feldúlt lehet, a félelme miatt megváltozhat a személyisége, és a saját védelme érdeklében olyan magatartást is mutathat egy idegen emberrel szemben, ami egyébként egyáltalán nem vall rá.

Az önkormányzat hatásköre a bírságok kiszabása, persze a jelenleg is hatályos jogszabályok alapján. A gazdákat súlyos bírságokkal is sújthatják, melynek összege sokszorozódhat, ha az elkóborolt állat emberre támad, vagy kárt tesz például valakinek a kerítésében

– fűzte hozzá.

Megosztotta, a szilvesztert megelőző és azt követő napok egyaránt rendkívül megterhelőek az állatvédelemben résztvevőknek, hiszen számtalan olyan eset van, amikor az állathoz már akkor hívják ki őket, amikor súlyos baleset érte, sőt, sajnos sokszor ők érezhetik utolsó szívdobbanásukat is.

A nyakörvre rögzítsünk bilétát

Bisteyné Magdolna hajdúböszörményi állatvédő a Haon kérésére összegezte, hogyan kellene eljárniuk a felelős állattartóknak annak érdekében, hogy biztonságnak tudják szilveszter éjjelén a kedvenceiket. – A legfontosabb, hogy tegyünk meg mindent azért, hogy a kutyusokat biztonságban tudjuk. Biztosítsunk számukra zárt, biztonságos helyet, a nyakörvükre tegyünk bilétát, amin feltüntetjük az állat nevét, címét, a gazdi telefonszámát, elérhetőségét. Sajnos egy perc alatt is megtörténhet a baj, nyitva hagyjuk az ajtót, mert éppen a vendégeket fogadjuk, vagy a szemetet visszük ki stb., ezért elengedhetetlen a biléta megléte. A hangosabb televízió, vagy rádió használat is segíthet abban, hogy a durrogtatásokat elnyomjuk, szóval ne fogjuk vissza magunkat, tekerjük nyugodtan hangosabbra a hangerőt – sorolta.. Hozzátette, ha a mégis elszökne, akkor osszunk meg képet a kutyusunkról a közösségi média felületeken, keressük fel a közeli menhelyeket, hogy minél hamarabb megtaláljuk az eltűnt állatot.

Aláhúzta, szilvesztert követően több az elhunyt ebek száma, felakadnak a drótkerítésen, autó alá bújnak, sőt, az sem ritka, hogy kimenekülnek a városból, utána pedig nem találnak rájuk, és néhány napon belül megfagynak.

Sajnos még vannak olyan állattartók, akik láncon tartják a kutyájukat, és olyan esettel is találkoztunk már, hogy szilveszterkor a rémült állat összevissza kapálódzott félelmében, a lánc pedig a úgy összegabalyodott, hogy megfulladt, vagy a kerítésen akadt menekülés közben

– összegezte. Majd rátért arra, ha már tudjuk, biztosan nem leszünk otthon az ünnepek alatt, akkor érdemes panzióba adni a négylábút, ahol odafigyelnek rá.