Hidegben senkit ne hagyjunk magára!

Ménes Dávid kihangsúlyozta, a szilveszterhez közeledve még inkább fontos elmondani, hogy soha ne hagyjunk a hidegben magára senkit, aki ittassága miatt, vagy egyéb okból magatehetetlen állapotba kerül, esetleg az utcán fekszik, hiszen a szervezet akár 10-20 perc alatt is veszélyesen lehűlhet.

– A közhiedelemmel ellentétben ilyenkor nagy mennyiségű alkoholos italt fogyasztani különösen veszélyes, mivel az nem ellensúlyozza az alacsony hőmérséklet okozta veszélyeket, sőt, akár megbéníthatja a szervezet hőszabályozását, ami még gyorsabb kihűléshez vezethet – tette hozzá.

– Magyarországon is minden évben történnek petárdabalesetek. Egy felrobbant petárda rendkívül súlyos, akár maradandó sérülést is okozhat. Ilyenkor a végtagok súlyos roncsolódása, csonkolódása mellett előfordulhat a hallás károsodása is. Gondoljunk a környezetünkre és ne feledkezzünk meg háziállatainkról sem, hiszen egy petárda robbanásakor egy életre kiható traumát okozhat kedvencüknek – emelte ki az állomásvezető mentőtiszt.

Állatmentés miatt riasztják a tűzoltókat

Papp-Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője kérésünkre összegezte, hazánkban tavaly szilveszterkor 37 tűz keletkezett tűzijátékok használata során.

Hajdú-Bihar vármegyében több tűzeset is volt az elmúlt években szilveszterkor és újévkor. Volt, hogy szalmabálák gyulladtak meg, de előfordult olyan eset is, amikor a tűzijáték egy melléképületben tett kárt, a beszálló rakéta tüzet okozott az épületben. Az év első napjaiban legtöbbször állatmentés miatt riasztják a tűzoltókat. A megrémült kutyák menekülés közben kútba, aknába estek, kerítés elemek közzé szorultak, ezért a tűzoltók segítségére volt szükség.

– A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem is azt kéri, hogy szilveszterkor még nagyobb körültekintéssel legyenek a gazdák, ha lehet, engedjék be az ebeket a házba, vagy legalábbis zárják be azokat, hogy ne tudjanak elfutni. Annak érdekében, hogy az idén a hasonló eseteket elkerüljük, érdemes már a tűzijátékok vásárlásánál odafigyelni. Soha ne vásároljunk tűzijátékot aluljáróban, piacon, vagy „csomagtartóból”, mert ezek tűzvédelmi szempontból nem megfelelőek, nem biztonságosak. A szilveszteri tűzijátékokat december 28. és 31. között lehet megvásárolni az erre kijelölt legális árusítóhelyeken, jellemzően plázák, nagyobb üzletek parkolóiban felállított konténerekben, amelyeket a katasztrófavédelem is ellenőriz. A megvásárolt tűzijátékot ne hagyjuk a kocsiban, minden évben előfordul, hogy autóban felejtett és idő előtt elindult tűzijáték miatt ég ki egy jármű – nyomatékosított. Hozzátette, a tűzijátékokat otthon biztonságos távolságra tegyük a fűtőeszköztől, a tűzhelytől, mert a hő hatására idő előtt működésbe léphetnek, továbbá ne tároljuk együtt más éghető anyagokkal. Olyan helyre zárjuk el ezeket, ahol nem éri napfény, pára, víz és a gyermekek, háziállatok sem férhetnek hozzá.

Ha valamelyik tűzijáték vizes lett, azt még azután se használjuk, miután megszáradt, mert nem lesz biztonságos a működtetése. A tűzijátékokat nem szabad megbontani, vagy átalakítani.

Tartsuk be az előírásokat, utasításokat

Papp-Kunkli Nóra kifejtette, a legális árusítóhelyen vásárolt tűzijátékok magyar nyelvű használati utasítással rendelkeznek, amelyek betartása különösen fontos. Az utasítás részletesen tartalmazza, hogy milyen irányba fog működni és mekkora védőtávolságot kell tartani.

Ha erős a szél, akkor semmiképpen ne tűzijátékozzunk. Soha ne irányítsuk emberre, állatra, növényre, járműre, vagy épületre. A rakétákat ne indítsuk fák, vezetékek alól, vagy közvetlenül épületek mellől. A szilveszteri tűzijátékokat nem szabad a házak, különösen a társasházak ablakából, vagy erkélyéről indítani, mert rendkívül tűz- és balesetveszélyes. Az elhasznált tűzijátékok forró maradványait csak a kihűlése után dobjuk a kukába, mert gyakran emiatt gyulladnak meg kukák, a kukákhoz közel álló autók, épületek

– fogalmazott.