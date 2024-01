Debrecen is csatlakozik a kormány által meghirdetett állatvédelmi programhoz, melynek városi célkitűzéseit és részleteit Papp László polgármester ismertette. Elmondta, a városfejlesztési programterv megalkotása során az egészen apró dolgoktól a hatalmas, városstratégiai beruházásokig minden területet igyekeznek szem előtt tartani, és ennek természetesen része az állatvédelem kérdésköre is. Kiemelte, a téma azért is fontos számukra, mert az állatok nemcsak az állattartókra, hanem azok környezetére is hatást gyakorolnak. Tudatta, közel 16 ezer regisztrált állat van ma Debrecenben, bár ennél valószínűleg jóval több él a cívisvárosi otthonokban.

Közös felelősségünk, hogy az állattartás egy olyan elköteleződés legyen, amely komfortos mindenki számára. Nemcsak azoknak, akik állatot tartanak vagy abban gondolkodnak, hanem azoknak is, akik már az adott lakóközösségben élnek

– szögezte le Papp László. Hangsúlyozta, az együttélés szabályait betartva ezek a családok békésen élhetnek egymás mellett.

Papp László kiemelte, szeretnék, hogy a felelős állattartás feltételeit minél mélyrehatóbban megismerhessék az emberek

Forrás: Molnár Péter

Új mederben az együttműködés

A polgármester elmondta, ennek szellemiségében szeretnék növelni a kutyafuttatók számát is. Rámutatott, nehéz feladat megtalálni az ideális helyszínt, mert nem lehet zavaró, de hasznos kell hogy legyen a kutyás közösségek számára is. Papp László kiemelte, az állatvédelmi szervezetek komoly munkát végeznek, és a továbbiakban intenzívebb kapcsolatot szeretnének kialakítani velük. Fontosnak tartja, hogy amit ezen szervezetek megfogalmaznak, azt idővel együtt meg is tudják valósítani. Ennek érdekében pedig már most lépéseket tettek.

Debrecen ambiciózus célokkal vág neki az elkövetkezendő időszaknak. Szeretnénk, hogy a felelős állattartás feltételeit minél mélyrehatóbban megismerhessék az emberek. Éppen ezért az állatvédelem kérdésköréhez kapcsolódó feladatokat ezentúl Szilágyi Edina fogja majd össze

– jelentette be Papp László.

Ismertette, az új állatvédelmi referens feladata lesz a városban működő állatvédelmi szervekkel való szoros kapcsolattartás is, ez lehetővé teszi véleményeik, javaslataik beépítését a döntéshozatalba.

Szilágyi Edina (középen) feladata lesz a Debrecenben működő állatvédelmi szervekkel való szoros kapcsolattartás is

Forrás: Molnár Péter

A város első embere kitért a Bánk közelében működő ebrendészeti telepre is. Tudatta, feltett céljuk, hogy a kennelek számát és a telep kapacitását is tovább növeljék, mindez várhatóan már az idei évben meg is fog történni.

A civil szervezetek is fontos szerepet töltenek be

Ovári Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos tudatta, az állatvédelem egy rendkívül nehéz és összetett terület, számos intézmény és szervezet együttműködése szükséges ahhoz, hogy hatékonyan tudjon működni. Rámutatott, ebben csak akkor lehetnek sikeresek, ha mindannyian egy célért dolgoznak. Az önkormányzat mellett természetesen nagyon fontos a civil szervezetek szerepe is – vélekedett.

Ovádi Péter kifejtette, az elmúlt időszakban 187 civil szervezet pályázhatott összesen 500 millió forint keretösszegre, ebből a térségből is többen sikeresen pályáztak. A program sikerességét mutatja, hogy a Közös ügyünk az állatvédelem oldalán pár héten belül ismét elérhetővé válik a pályázati felhívás, újabb 500 millió forintos keretösszeggel. A kormánybiztos hangsúlyozta, igyekeznek minden eszközzel segíteni a civil szervezeteknek, a magyar társadalmat pedig a felelős állattartásra próbálják nevelni. Éppen ezért üdvözölte a debreceni oktatási intézmények téma iránti aktivitását és felelősségvállalását is, a legutóbbi állatvédelmi témahéthez 17 óvoda és 13 iskola csatlakozott a cívisvárosból.

A felelős állattartásról ebben a korban is beszélni kell, a ma gyermeke a jövő állattartója

– fogalmazott.

Ovári Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos a civil szervezetek fontosságáról is beszélt

Forrás: Molnár Péter

Ovádi Péter elmondta, a jogszabályi és a törvényi keretek alakításával is igyekeznek tenni az állatvédelemért, például az állatviadalokon való részvétel kapcsán is szigorításokat hoztak, továbbá a méregkihelyezés is bűncselekménynek számít már.

A Papp László által említett állatvédelmi intézkedések és tervek kapcsán kiemelte, Debrecen jó példát mutat más városoknak is, egyfajta iránytű lehet ebben a tekintetben – summázta a kormánybiztos.