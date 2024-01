Lesz-e harmadik hullám?

A SZAKSZ továbbá közölte, abban az esetben, ha a január 28. és 29. napján megtartott sztrájk ereje nem éri el azt a mértéket, ami a tulajdonost jobb belátásra bírja, akkor a munkabeszüntetés után mindent el fog követni, hogy a SZAKSZ is beálljon a sorba és fogadja el a vállaltcsoport többéves bérfejlesztési ajánlatát.

A Haon legelőször december elején számolt be arról, hogy a várhatóan több mint ezer busz nem fog elindulni a buszvezetők sztrájkja miatt december 10-én és 11-én. A munkabeszüntetés okait és következményeit az akkori cikkünkben részletesen bemutattuk, valamint a Volánbusz hivatalos véleményét is közzétettük, illetve helyszíni riportunk is elérhető a decemberi sztrájk hétfői napjáról: