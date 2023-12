Az elnök hozzátette, az elégséges szolgáltatást – ahogy a december 10-11-ei sztrájk esetében is – a jogszabályoknak megfelelően akkor is teljesíteni fogják, vagyis attól senkinek nem kell tartania, hogy nem fog eljutni a munkahelyére, az iskolába vagy a kórházba, vagy éppen nem tud hazaérni a lakóhelyére. Az elégséges szolgáltatás azt takarja, hogy három járatpárt kell biztosítani egy-egy településre a sztrájkidő alatt is. Ezt hivatásforgalomnak nevezi a szakma, melyet minimális vagy semmilyen korlátozás nem érint.