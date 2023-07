Az elmúlt időszakban a Volánbusz több autóbusz-vezető kollégáját érte fizikai erőszak munkavégzés közben, és rendszeresen előfordul, hogy a társaság járművezetőit szóbeli atrocitás éri. Sok esetben pedig a közösségi együttélés szabályait megszegő utasok más módon zavarják a közlekedés rendjét. A Volánbusz a járművezetőket érő bárminemű szóbeli és fizikai bántalmazást elfogadhatatlannak tart, és mindent megtesz munkavállalói, utasai védelmében.

Fontos tudni, hogy az autóbusz-vezetők közfeladatot ellátó személyek, ezért az őket ért támadások a Büntető törvénykönyv szerint bűncselekménynek minősülnek, és szigorúan büntetendők

– írta a Haonhoz eljuttatott közleményében a Volánbusz Zrt.

A társaság kiemelte: munkavégzésükkel összefüggésben a Volánbusz több autóbusz-vezetőjét érte támadás a napokban. Az ország több pontján – Törökbálinton, Miskolcon és Napkoron – alakult ki konfliktusos helyzet az utazási feltételeket be nem tartó utasok miatt. Törökbálinton és Miskolcon súlyos sérüléseket szenvedtek a társaság munkatársai az agresszív magatartást tanúsító utasoktól, de rendszeresek az autóbusz-vezetőket érő szóbeli bántalmazások, becsületsértések is.

Kővel dobálta meg az autóbuszt

Mint tudatták, Hajdú-Bihar vármegyében legutóbb július 13-án, Mezősason egy ismeretlen személy kővel dobálta meg az autóbuszt, szerencsére senki nem sérült meg, viszont a busz egyik jobboldali üvege pókhálósra tört. A társaság munkatársa rendőri intézkedést kért, mivel a tettes elhagyta a helyszínt.

Kíváncsiak voltunk, 2023-ban milyen kiugró esetek történtek, de válaszukban azt írták: bántalmazásokról, atrocitásokról pontos statisztikával nem rendelkeznek, de azt tapasztalják, hogy sajnálatos módon az utóbbi időben növekedett az ilyen esetek száma. Szinte minden hónapban történik valamilyen támadás munkavállalóik ellen. Leggyakrabban akkor alakul ki konfliktus, amikor kollégáik az utazási jogosultságokat kívánják ellenőrizni, vagy az utazási feltételek betartására szeretnék felhívni a figyelmet.

Késsel halálosan megfenyegette a buszvezetőt

„Több eset is olyan nagy port kavart, hogy még az országos híradásokba is bekerült. Emlékezetes az az ózdi történet, amikor februárban egy menetrend szerint közlekedő járaton egy 48 éves férfi először leköpte, majd késsel halálosan megfenyegette a buszvezetőt. Munkatársunk ekkor úgy döntött, hogy meg sem áll az Ózdi Rendőrkapitányságig. De említhetnénk azt az esetet is, amikor márciusban egy Érdről Tárnokra közlekedő járatunkon botrányosan viselkedő, ittas utasokat szólított fel autóbusz-vezetőnk leszállásra, mire a páros nőtagja kétszer is megütötte kollégánkat, majd rugdosni kezdte a vezetőfülke ajtaját. Az Érdi Járási Ügyészség példás gyorsasággal állította bíróság elé a nőt közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt” – tájékoztatott a Volánbusz.

Hangsúlyozták: a társaság elítéli az autóbusz-vezetők elleni támadásokat, és mindent megtesz kollégái, valamint utasai védelme érdekében. Munkatársai szükség esetén segítséget kérhetnek a diszpécseri szolgálaton keresztül a Biztonsági Igazgatóság munkatársaitól, valamint a rendőrségtől is. A Volánbusz szorosan együttműködik a rendőrséggel és még szorosabbra fűzte kapcsolatait az Országos Polgárőr Szövetséggel.

Emellett éves oktatások keretében konfliktuskezelési eljárásokat is magába foglaló képzéseket szervez dolgozói számára. Az autóbuszok nagy részén – főként az új beszerzésű járműveken – fedélzeti kamerarendszerek működnek, amelyek a megelőzésben és a megtörtént esetek felderítésében nyújtanak segítséget.

A társaság üzletszabályzata szerint a Volánbusz az utazást megtagadhatja, illetve az utast az utazásból kizárhatja, ha az botrányosan viselkedik vagy más módon a többi utast magatartásával zavarja; magatartásával vagy állapotával a közlekedés biztonságát, saját és utastársai testi épségét, egészségét, az autóbusz vagy berendezéseinek épségét, tisztaságát veszélyezteti; illetve a személyzet felhívására sem tartja be az utazási feltételeket, vagy a személyzetet feladatai ellátásában akadályozza.