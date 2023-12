Köszönhetően a mai kor technológiai vívmányainak, a katonák online tudják a családjaikkal tartani a kapcsolatot. Ezáltal egy kicsit az ünnepek alatt is otthon tudunk lenni. Amikor meggyújtják a negyedik gyertyát az adventi koszorún, mi is be tudunk kapcsolódni, és a részesei lehetünk a pillanatnak, természetesen a szolgálati elfoglaltság függvényében