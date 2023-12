A 39-es császári és királyi gyalogezrednek ti vagytok az utódai, és nem csak azért, mert ez a hadrendi számotok, hanem azért is, mert nagyapáitok, dédapáitok, ükapáitok közül is sokan ez alatt a szám alatt szolgáltak. Van mire büszkének lennetek, legyetek is büszkék rá, mint ahogy én is büszke vagyok rátok