Az MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandárnál tartott rendezvény 10 órától ünnepélyes megnyitó beszédekkel vette kezdetét. Gion Gábor, a honvédelmi minisztérium védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkára elmondta, a minisztérium és a Magyar Honvédség számára kiemelten fontos a nyugállománnyal és nyugdíjasokkal való kapcsolat és együttműködés.

Idén több alkalommal is szerveztek már fórumokat, a sorozat utolsó állomásaként érkeztek most a cívisvárosba.

– Debrecen patinás katonaváros múltbéli hagyományokkal és jövőbemutató tervekkel, méltán lehet büszke. Az egyetem hallgatói között is sok katona van – állapította meg, majd hangsúlyozta, Magyarország kormányának kiemelten fontos, hogy az aktív állomány számára jövőképet kínáljon, de e mellett a nyugállományról és családjaikról se feledkezzenek meg. – Önök honvédségi pályájuk elején esküt tettek, ezért egész életükben érezniük kell a honvédség gondoskodását – fogalmazott Gion Gábor, majd hozzátette, az idősügyi nemzeti stratégia hosszú távú célokat fogalmaz meg, azt alapul véve egészségmegőrzési programokkal és más intézkedésekkel is igyekeznek hozzájárulni az idős katonák jólétéhez. Magyarországon ugyan béke van, de nem tehetjük meg, hogy nem veszünk tudomást a körülöttünk zajló konfliktusokról.

Jól felszerelt, jól kiképzett haderőre van szükségünk. Eddig is jelentős fejlesztések történtek, de sok még a tennivaló. Kiemelte, Magyarország jövője, a magyar emberek biztonsága múlik a honvédségen.

A honvédelem aktuális kérdéseiről, az idáig megtett útról és az elkövetkezendő időszakról dr. Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke számolt be. Tudatta, a honvédség komoly változásokon és fejlesztéseken megy keresztül, azonban az a kettős feltételrendszer ami a sikert garantálja, a helyén van. A jövő haderejében a kiképzett, felkészült katonák az új technológiákat is magabiztosan működtetik. – Ez a hadseregépítés a gyermekeinkről, unokáinkról szól, hogy itt tudjanak felnőni, hogy Magyarország 100 év múlva, 1000 év múlva is Magyarország legyen. Önálló kultúrával és nyelvvel, itt, a Kárpát-medencében – fogalmazott Böröndi Gábor.

Minden téren erősödik a Honvédség

A szárazföldi hadviselés fejlesztése kapcsán Böröndi Gábor elmondta, a nehézdandárság felszerelése is folyamatban van. A Lynx-család technikai újítások sorával erősíti a katonáink túlélőképességét, valamint olyan pusztítóerőt is felsorakoztat, amellyel eddig még nem rendelkeztünk. Európa egyik legkorszerűbb nehézdandára lesz, ha elkészül – hangsúlyozta a vezérkari főnök. A légierő kapcsán is arról számot be, jelentős fejlesztések történtek mind az eszközpark, mind az azt működtető személyzet kapcsán. Elsorolta, az új típusú fegyverzetek beszerzése, a Grippenek modernizációja, valamint a helikopter flottánk beszállítása is folyamatban van. Tudatta, az eszközpark, amely szavatolni tudja a légtér-szuverenitást már rendelkezésre áll. A műveleti képességek további javítását is megcélozták, amelyet például a saját pilótaképzési programmal és további hadászati beruházásokkal is erősítenek. Ez természetesen kéz a kézben jár majd az infrastruktúra további fejlesztésével is.