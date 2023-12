Mint írja, a ligetben így jövő évben parkosítás, növénytelepítés és fásítás történik, valamint a park területén lévő játszóteret is bővítik, továbbá új szabadtéri sportlétesítményeket és rekreációt segítő építményeket is kialakítanak. Mindemellett megtörténik a tó környezetének rendbetétele, illetve gyalogos sétány és rekortán-futópálya is épül.