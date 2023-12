Elkészült a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde Aprócska Bölcsődei Tagintézménye, melyet ünnepélyes keretek között december 20-án, szerdán adtak át. Az ünnepségen Czeglédi Gyula polgármester ismertette a beruházás részleteit.

Összegzőjéből kiderült, hogy a Terület- és Településfejlesztési Programban (TOP) 2020 májusában nyert az önkormányzat 247 millió forintot az épület létesítésére, az összeg azonban nem volt elegendő, így kétszer is kaptak kiegészítést, összesen 111 millió forintot.

2020 decemberében adták át a munkaterületet a kivitelezőnek, a 26 férőhelyes, 2 csoportszobás, több mint 400 négyzetméter alapterületű épület 2023 áprilisára készült el. Beszerezték a szükséges eszközöket, berendezéseket; parkolót és játszóudvart alakítottak ki, ahová öntözőberendezést és párakaput is telepítettek.

Czeglédi Gyula arról is beszélt, a város meglévő, kilencven férőhelyes bölcsődéje maximális kihasználtsággal működik, ezért is volt szükség az új bölcsőde létesítésére, ami energetikailag is egy modern épület.

A polgármester arra is kitért, 2018-ig jócskán 200 fő alatt volt az újszülöttek száma Hajdúszoboszlón, 2018-tól ez megváltozott, immár 215-250 gyermek születik évente a településen.

Folyamatosan bővül a bölcsődei helyek száma

Pajna Zoltán, a vármegyei közgyűlés elnöke felidézte, a 2014-2020-as TOP-ban 2019-ig csak két projektje volt Szoboszlónak, kellett a 2019-es váltás, ekkor jöttek új projektek a városba, azóta mintegy 1,6 milliárd forintos fejlesztési forrást tudott a település felhasználni.