– Magyarországon az egy főre jutó éves átlagos halfogyasztás kicsivel több mint 6 kilogramm, ez lényegesen alacsonyabb az Európai Unió többi tagországának halfogyasztásához mérve, ami majdnem 24 kiló – mondta el a Haonnak Stündl László, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar dékánja. Kiemelte: a számokból is látható, hogy nagyon nem állunk jól ezen a téren, Európában az utolsó előtti helyet foglaljuk el.

Nem azért állunk rosszul, mert nincs tengerünk és nem szoktunk hozzá a halfogyasztáshoz, hanem azért, mert egyszerűen tradicionálisan úgy alakult ki, hogy karácsonykor, illetve egyszer még nyáron eszünk átlagosan halat. Tehát tulajdonképpen két halétel per fő egy évben a fogyasztás. Meg kell jegyezni, ami árnyalja ezt a képet, hogy Európában édesvízi halat nagyon keveset fogyasztanak, mi abból 1 kilót eszünk, ebben legalább az első helyen állunk

– mondta. Hozzátette, Japánban, Izlandon és Portugáliában jellemzően sok halat esznek.

Stündl László, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karának dékánja

Tengeri halak a magyarok asztalán

Mint kifejtette, külföldön nincs akkora halfogyasztási mánia december végén, mint nálunk, a határon túl inkább a szárnyasokból esznek többet, illetve a sertésből és a marhából, angolszász területeken pedig a pulyka a tradicionális karácsonyi étel. – A halfogyasztás terén abból a szempontból már nemzetközivé váltunk, hogy nemcsak ponty és harcsa kerül az asztalra – ezek többnyire inkább ünnepekkor, de év közben előtérbe kerülnek jellemzően a tengeri halak: sok afrikai harcsa fogy, illetve lazacfélék és pisztráng.

Találkozhatunk a vendéglátásban az aranydurbinccsal és a tengeri sügérrel, ezeket a mediterrán térségből tudják frissen beszállítani. A norvég lazac gyakorlatilag tarolja a piacot, szó szerint jégen érkezik Magyarországra, a pisztráng Szlovéniából, Olaszországból és Szlovákiából, ezek is frissen jönnek.

Az összes többi fagyasztottan, azonban ettől nem kell félni, a halat kifogástól számított 20 percen belül feldolgozzák és lefagyasztják. Kiváló minőségben kerülnek hozzánk, annyit azonban tudni szükésges, hogy ezeket nem szabadna visszafagyasztani miután felolvadtak, hanem el kell fogyasztani – tájékoztatott a dékán.

Ebből egy halszelet 40-50 ezer forint

Stündl László megosztotta velünk, hogy a tonhal a legdrágább halfaj, ebből a vörös színű, különleges minőségű halfajból is a steak az, amiért mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk. – A különleges tonhalból akár 40-50 ezer forintba is kerülhet egy szelet. Nyilván ez azért van, mert ahol ezt hagyományosan fogyasztják (Japánban), ott őrület van. Egy-egy halért akár több százezer dollárt is fizetnek a nagyon gazdag vevők, ez egyfajta kiváltság, hogy abból ők ehetnek – hangsúlyozta.

Leszögezte továbbá, azért is jó a hal, mert rendkívül sokféleképpen lehet elkészíteni. Sokan magyarosabban szeretik, úgy is fűszerezik, mint egy pörköltet, mások megpárolják, minimális fűszerrel ízesítik, friss salátával tálalják, ami egy igazán könnyed ebéd vagy vacsora lehet. – A bulgur és a rizs nagyon jól illik hozzá, az éttermekben is az említetteket kínálják köretként, és persze elmaradhatatlan a citromkarika, ami kicsit megbolondítja az ízeket – tette hozzá.

A hal nem csak finom, egészséges is!

Jobban szeretjük kifogni a halat, mint megenni

– Nyugodtan kijelenthetjük, a magyarok jobban szeretnek horgászni, mint halat enni. Továbbá azt is el lehet mondani, hogy a horgászok azért nyitottabbak a halfogyasztásra, mert amit megfognak, azt szívesen el is fogyasztják. Magyarországon több százezer horgász van, a legnagyobb civilszervezet és egy óriási tömegbázis – osztotta meg Stündl László. Megjegyezte, a természetes vizekben gyakorlatilag a keszegfélék vannak nagy számban, amik a pontyfélék családjába tartoznak, de azokban a tavakban, amikben horgászat folyik, ott a pontyot telepítik, és azt horgásszák. Amellett jelentős mennyiségben van nálunk még harcsa is.

Így válasszuk ki a karácsonyra szánt halat!

Stündl László aláhúzta, van különbség egy nagyobb és egy kisebb hal íze között. Mégpedig azért, mert az ízanyagok, akár a jók, vagy a rosszak, a zsírszövetekben tudnak raktározódni, egy fiatal hal kevésbé zsíros, ezért nincs annyira jó, vagy rossz íze.

– Egy nagyobb halnál nyilván több idő van az ízanyagnak beépülnie, és főként az ízrontó anyagoknak. Ha valaki már érzett iszapízt a halban, az azért volt, mert a hal bőrében kék algák élnek. Bizonyára sokan emlékeznek arra, hogy annak idején, amikor élve vásároltuk a halat, és nem tudtuk, honnan származik, a fürdőkádba úszott a ponty karácsony előtt körülbelül 2-3 napig. Rájöttek a háziasszonyok, ha tiszta vízbe helyezik, ennyi idő alatt ki fog szépen menni belőle a kék alga és el fog belőle tűnni a kellemetlen íz – magyarázta.

A szakember azt javasolja, ha még hátra van a karácsonyi asztalra szánt hal beszerzése, akkor inkább a nagyobb példány mellett döntsünk, ugyanis abban nagyobb a szálka, így könnyebb megtalálni. Ne 1-2 kilós, hanem inkább 3-4 kilogrammos pontyot, ízlés szerint harcsát vásároljunk.

– A halhoz tulajdonképpen az a népi hiedelem társul, ha karácsonykor fogyasztunk belőle, akkor a következő évben nem lesznek anyagi problémáink, ám újévkor nem érdemes halat enni, ugyanis elúszik a szerencsénk – fűzte hozzá.