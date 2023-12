Kulcsár Bertalan 25 éve árul fenyőfát Debrecenben, a Sámsoni úton.

Az árakat tekintve nem lesz óriási változás, tavalyhoz képest a fenyőárak is annyit emelkedtek, mint minden más. Hogy melyik lesz a legnépszerűbb fajta? Nehéz megmondani, az embereknek elsősorban szép fa kell. Aki pedig a szépre vágyik, annak az ár mindegy, ők napokig is válogatnak a városban. Ugyanúgy megveszik az 5 méteres nyolcvanezres fát, mint a kicsi ötezer forintost. A fenyőfa ma már státusszimbólum, de nélküle nem karácsony a karácsony

– véleményezte.

Illatok, formák

Az árus azt tanácsolta, hogy akinek fontos az igazi fenyőillat, az válasszon minél gyantásabb fajtát. Mint elmondta, a luc- és az ezüstfenyőnek jó az illata, de hamar ledobják a tűleveleiket. Az erdei fenyő hozza azt az illatot, amit az Alföldön megszoktunk, nem is nagyon hullik, viszont kevésbé formás az alakja, a díszítése komoly kihívások elé állíthat minket. Az értékesítési listákat 2010 óta vezető Nordmann-fenyő ágai ugyan nem hullanak, hiszen nem párolog, de emiatt nincs is fenyőillata. Az egyre népszerűbb konkolor a kisgyerekeseknek tökéletes választás, puha tűlevele egyáltalán nem szúr. Ez egy citromos illatú fajta, az ezüstfenyővel van egy árkategóriában. Ez is elég alaktalanra tud nőni, emiatt kicsit többet kell formálgatni, hogy csinos legyen.

Kulcsár Bertalan fenyőfaárus

Forrás: Molnár Péter

Lényeges még, hogy a fenyőtalp és a fenyőfa passzoljon. – Át kell gondolni előre, hogy milyen fát választunk, a kicsi műanyag talp nem tartja meg a nagy fenyőt, egy PET-palackban nem fog megállni a 3 méteres fa – emelte ki.

Negyedszázados tapasztalata alapján a szakember azt javasolta, a fenyőválasztásnál leginkább arra figyeljünk, hogy a vásárlás végén örömmel és békével távozzunk, a szeretet ünnepét ne árnyékolja be, ha nem sikerül elsőre megegyezni a fa méretét illetően, vagy ha valakinek kevésbé kimagaslóak a talpfaragási készségei.

Igazi vagy mű?

Boross Dávid, a Magyar Kertészeti Árudák Egyesületének elnöke is úgy látja, az árak nem nagyon változnak, hiszen a kereslet sem változik, minden évben ugyanaz a 2 millió fa adható el az országban a lakosságnak. Hozzátette, egyre több intézmény is vásárol, iskolák, cégek, bár náluk inkább a műfenyő népszerű.

– A műfenyő főleg olyan helyeken szerencsés választás, ahol egy hónapig állnia kell a karácsonyfának, mint például kirakatokban, hotelekben, természetes fa ennyi ideig nem bírja bent. Egy tartósabb darabért akár 50-100 ezer forintot is elkérhetnek, de megéri a befektetést. Egy rosszabb minőségű műfenyőnek, amit pár évente cserélni kell, óriási az ökológiai lábnyoma – nyomatékosította.

Választék idén is van

Forrás: Molnár Péter

A kertész szerint az igazi fenyőkkel kapcsolatban el kell oszlatni azt a tévhitet, hogy aki később vásárol, az frissebb fához jut. A szezonra szánt fákat már általában november végén kivágják, nehogy később egy esetleges havazás megakadályozza, hogy eljussanak az erdőkbe.

A fenyő legnagyobb ellensége a meleg. Azoknak érdemes várni a vásárlással, akik a díszítés napjáig nem tudják elhelyezni hűvös helyen, nincsen náluk erkély, terasz vagy garázs. Aki szeretné frissen tartani, az tegye vízbe. Erre a célra alkalmas lehet bármilyen vödör, de pár ezer forintért árulnak már olyan talpakat, amiket vízzel fel lehet tölteni. A házi barkácsmegoldás nem mindig működik, ajánlott beruházni egy gyárilag készített talpba

– mondta.

Boross Dávid is megerősítette, hogy a Nordmann-fenyő az abszolút uralkodó a piacon. – Ez a tökéletes karácsonyfa. Tartós, szépen díszíthető, szimmetrikus, vízszintes ágakkal. Egy hibája van: nincs illata. Amikor megjelent a kínálatban, háromszor-négyszer drágább volt, mint az akkori sláger lucfenyő, de az elmúlt 10-15 évben nagyjából megközelítették egymást, 2-3 ezer forint a méterárbeli különbség.

Ár-érték arány

Az árak általában arányosságban állnak a fa minőségével. Kivágáskor osztályozzák a fenyőket, az első osztályú fák a prémium fenyők, a másodosztályúak az olcsóbb kategória. Másfél méteres másodosztályú lucfenyőt már kaphatunk 3-4 ezer forinttól, az első osztályú 6-7 ezer forint. Egy alacsonyabb árfekvésű, másfél méteres Nordmann-fenyő 8-10 ezer forint, egy prémium kategóriás ára 15-20 ezer forint között mozog.

Az egyik hipermarket parkolójában vásárlókat is megszólaltattunk, Müllerné Kovács Tünde és Müller Csaba éppen ottlétünkkor szerezték be karácsonyfájukat.

Müllerné Kovács Tünde

Forrás: Molnár Péter

– Szeretjük korán kiválasztani a fát, sokkal nyugodtabb így a további ünnepi készülődés. Miután hazavisszük, vízbe tesszük, ez jót tesz az üdeségének. A kiválasztásnál figyelembe vesszük a méretet, hogy kényelmesen beférjen hozzánk. Olyan fajtát keresünk, aminek kevésbé hullik a tűlevele, hogy minél tovább örömet okozzon, és természetesen az árat sem hagyjuk figyelmen kívül – osztották meg velünk. Kereskedőt alapos kutatómunka után választanak, aznap is több helyen voltak, mire megtalálták azt a fát, aminek a minőségével és az árával is elégedettek voltak.