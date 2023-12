Karácsonyi ünnepséget tartott a Debreceni Nyugdíjas Egyesület hétfőn délután a Kölcsey Központban. Az eseményen Hartman János, a Debreceni Nyugdíjas Egyesület elnöke megnyitó beszédében kiemelte, a legbensőségesebb ünnepre, a karácsonyra készülünk, melyet megelőz az adventi időszak, a várakozás, melynek során igyekszünk ráhangolódni az ünnep igazi értelmére.

Advent négy hete arra szolgál, hogy kellőképpen felkészítsük lelkünket Jézus eljövetelére. Advent negyedik hetébe léptünk, meggyújtva eddig a hit, a remény és az öröm gyertyáit, de rövidesen a szeretet lángja is bevilágítja a szobánkat.

Az ünnepi készülődésből már gondolom, nagyon sokan kivettétek a részeteket, és ráhangolódtatok a legszebb, legszentebb, legáldottabb ünnepre: a karácsonyra – mondta hallgatóságának.

Hartman János, a Debreceni Nyugdíjas Egyesület elnöke

Forrás: Czinege Melinda

Emlékezzünk elhunyt szeretteinkre!

Hozzátette: mindannyian ünnepre készülünk, de ezt sajnos beárnyékolják a közelünkben dúló háborús események, melyek minden ember szívében fájdalmat okoznak, hisz embertársaink életéről, testi épségéről van szó. – Emlékezzünk azokra is, akik már nem lehetnek közöttünk, nem ünnepelhetnek velünk, nem gyújthatják meg az adventi koszorú gyertyáit. Gondoljunk azokra is, akiknél a csillagszóró fényei nem világítják be otthonukat, helyette a rakéták felvillanó fényei, a hatalmas zaj és a pánik okoz izgalmat.

Az együttérzés valamennyiünk lelkében ott van, csak remélni tudjuk, hogy ez a helyzet hamarosan véget ér, és béke lesz Európa ezen szegletében is

– hangsúlyozta.