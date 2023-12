A mesebeli díszlet ezúttal viszont egy fontos eseménynek is otthont adott, a Debreceni Karitatív Testület adománygyűjtő akciója is e helyen zárult. A testület adventi felhívására válaszul az utóbbi hetekben számos egyesület, több cég és rengeteg helyi szereplő is akcióba lépett, így összességében igen jelentős anyagi támogatást megmozgatva sikerült szebbé tenné több ezer debreceni karácsonyát.