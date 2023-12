Az eseményen december 15-én Barcsa Lajos alpolgármester, Törő András a Debreceni Karitatív Testület elnöke és Bárd Dávid a gyógyszertár tulajdonosa számolt be a részletekről - olvasható a városháza közleményében.

A patika nem csak az egészségügyben betöltött szerepéről, hanem jótékonysági tevékenységeiről is ismert a városban, a helyi rászoruló családokat támogató Debreceni Karitatív Testület idén is számíthat nagyértékű adományára. A téli időszakra való tekintettel ezúttal a helyi időskorú lakosság megsegítésére 2500 doboz értékes vitaminkészítményt adományoztak.

Az adománycsomag immunerősítő célú, valamint kifejezetten a 60 év feletti korosztály számára hasznos vitaminkészítményeket, étrendkiegészítőket és orvostechnikai eszközöket tartalmaz.

Forrás: Kiss Annamarie

Ahogyan azt Bárd Dávid bevezetőjében elmondta, az Arany Oroszlán Gyógyszertár harmadik alkalommal adományoz gyógyszercsomagot a Karitatív Testület részére.

A debreceni Arany Oroszlán Gyógyszertár épp csak egy éve nyerte el a Kulcs Patikák hálózat elismerő QUALITY PATIKA címét, amivel még jobb körülmények között, még nagyobb akciókat tudnak biztosítani. A társadalmi felelősségvállalási programjukat pedig folytatni akarták, és a partnereikkel közösen idén nagyobb célt tűztek maguk elé.

– Tudjuk, hogy az idei év sok nyugdíjas, idős lakos számára hozott szűkösebb hónapokat. Az áremelkedések miatt talán még több segítségre van most szükség Debrecenben is. Éppen ezért idén nem egyedül adományozunk. Négy nagylelkű gyártói partnerünk segítségével most többet adhatunk, mint eddig bármikor. Ezúton is köszönöm a Stada Hungary Kft., a Medico Uno Pharma Kft., a Bioco Magyarország Kft. és a Simply You Hungary Kft. felajánlásait. Közösen 5 millió forint értékű jó minőségű termékkel segíthetjük a helyiek egészségét – mondta Bárd Dávid, miután átadta a karácsonyi adományokat.

Barcsa Lajos alpolgármester megköszönte a felajánlást, és kiemelte, hogy Debrecenben vannak olyan cégek, amelyek a képességeikhez mérten igyekeznek erőn felül segíteni és adományozni a nehéz sorsú debreceni emberek számára. A gyógyszertár hozzájárulása ennek egy nagyon jó példája, hiszen a gyártókkal közösen összefogva egy olyan adományt állítottak össze, ami példaértékű.

Forrás: Kiss Annamarie

Törő András a Karitatív Testület elnöke előzetesen kihangsúlyozta, hogy a patika tavalyi adományát maradéktalanul és sikeresen eljuttatta a rászorulók számára. Elmondta, hogy igen sokféle gyűjtést végez a Karitatív Testület, mert számos különböző igény tapasztalható a rászorulók részéről. A karácsony ünnepét megelőző időszakban a tartós élelmiszergyűjtésre fókuszáltak, viszont az emberek szükségleteihez tartoznak a most felajánlott gyógyszer- és vitamincsomagok is.

Törő András hozzátette, a Karitatív Testület közel 30 tagszervezete révén gördülékenyebben és célzottabban tud a segíteni, hiszen a személyes kapcsolatok révén az adományokat személyre szabottan tudják átadni a rászoruló családoknak, egyedülállóknak és időseknek egyaránt