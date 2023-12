Az eseményen Bódis Zoltán, a Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatója a jelen lévő gyerekekhez fordulva elmondta, hogy amikor az osztályfőnökök meghirdették a Szeretetdoboz akciót, akkor a korábbi évekhez hasonlóan mindenkinek megdobbant a szíve, hogy vajon milyen ajándékot tud hozni. Reméli, hogy valóban mindenki megtalálta azt az ajándékot, amivel meg lehet lepni azokat a rászorulókat, akik majd megkapják a csomagokat. Most pedig eljött az a különleges pillanat, amikor útjára bocsátják a csomagokat annak érdekében, hogy elvigyék őket azokhoz a gyerekekhez, azokhoz a családokhoz, akiknek gyűjtöttek a Szent József iskola diákjai - olvasható a Debreceni Városháza közleményében.

Forrás: Debreceni Városháza-archív

Mindenki hozzájárult

Zsenyuk Zsolt, a Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium általános iskolájának igazgatóhelyettese szerint ők is bármennyire várják az ünnepet, mindig gondolnak azokra, akik karácsonykor nem tudnak a fa alá tenni olyan dolgokat, amiket szeretnének. Ezért minden egyes osztály, minden egyes osztályfőnök és minden egyes gyerek próbált tartós élelmiszert, játékokat, ajándékokat gyűjteni, s ezeket a Debreceni Karitatív Testület el is juttatja a rászoruló családokhoz. Így minden ilyen családban boldogabb lesz a karácsony, mint amilyen akkor lett volna, ha mások nem gondolnak rájuk.

Forrás: Debreceni Városháza-archív

Az összefogás ereje

Ezt követően a Szent József iskola kórusa dallal idézte meg a karácsonyt, majd Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke szólt a jelenlévőkhöz. Mint elmondta, nagyon hálás azért, hogy itt is megmutatkozik az összefogás ereje, s ilyen sok csomag gyűlt össze, melyeket átadhatnak a Törő András atyának, a Debreceni Karitatív Testület elnökén keresztül a testületnek.

– Nagyon jó ajándékot kapni – mondta Palánki Ferenc –, de most annak az örömét tapasztalhatjuk meg, hogy talán még jobb ajándékot adni, és látni a másik ember örömét. Ez tesz bennünket igazán boldoggá, mert ekkor születik meg közöttünk a szeretet, a szeretetkapcsolat. S most, hogy a gyerekek sok-sok mindent összegyűjtöttek, hogy másoknak örömet szerezzenek, a megyéspüspök bízik abban, hogy ott lesz a szívekben a megszülető szeretet. Ott lesz a szívekben az igazi öröm és az igazi békesség. Palánki Ferenc nagy örömmel adta át Törő Andrásnak jelképesen az első csomagot, amivel egy kicsit a gyerekek, a fiatalok jóságából is átadásra kerül valami, az a jóság, amit a nehezebb a sorsúaknak, a nehezebb élethelyzetben lévőknek szántak, hogy ezzel az ő életük is kicsit jobb legyen. Manapság sokszor elhangzik az a jelmondat, hogy jónak lenni jó.

– Ezt éljétek meg, forgassátok a szívetekben, és hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni, ezt maga Jézus mondta nekünk és kötötte a lelkünkre. Áldott karácsonyt mindenkinek! – zárta szavait Palánki Ferenc.

Forrás: Debreceni Városháza-archív

Köszönet a segítőknek

Törő András a Debreceni Karitatív Testület nevében mindenkinek megköszönte az adománygyűjtést. Debrecenben az egyházak, az iskolák, a város egész közössége évek óta együtt kezd adománygyűjtésbe azért, hogy közösen tudjanak segíteni. Akárcsak az iskolában egy osztály közössége, a város közössége is együtt hatékonyabban tud tenni egy ügy érdekében, mint az egyének külön-külön. Törő András köszönetét fejezte ki a karitatív testület nevében Palánki Ferenc püspök atyának, aki a gyűjtés mellé állt, vállalta ezt a közös feladatot, és megmozdította azokat az egyházközségeket, intézményeket, melyek az egyházmegye fenntartásában működnek, illetve melyekkel az egyházmegye kapcsolatban van. Így tudott az üzenet eljutni mindenkihez. Külön is köszönetet mondott a két katolikus oktatási intézménynek, az egyházközségeknek, s gyűjtésben részt vevő más felekezetek iskoláinak, gyülekezeteinek is. Annyi adományt lehet szétosztani, amelyet a jó szándékú emberek összegyűjtenek.

– Minél többet gyűjtünk össze, annál több családhoz tud eljutni a város gondoskodó szeretete – hiszen ez a város mi vagyunk, közösen. Hiszem azt, ha jót teszünk, ha valamit oda tudunk adni a másiknak, mindig megtapasztaljuk azt, hogy a Jóistentől annál sokkal többet kapunk vissza. S abból, amit tőle kapunk, mi sokkal többet tudunk adni, és megint sokkal többet kapunk vissza, s így egy bőségfolyamatot tudunk elindítani – fogalmazott Törő András.