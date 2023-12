A DVSC idén is több adománygyűjtő, jótékonysági akcióhoz is kapcsolódott a rászorulók érdekében, a sportszervezet a karácsonyhoz közeledvén is támogatott több kezdeményezést. Mint beszámoltunk róla, a Loki kedden a várossal együttműködve a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány gondozottjait lepte meg ajándékokkal, pénteken pedig az „Egyszülős Központ (karácsonyi nagykövet)” és a „Karitatív Testület – Szeretetdoboz akció” kapcsán adott át ajándékokat a pallagi akadémián.

Makray Balázs cégvezető révén a DVSC volt a Sportolók az Egyszülősökért program egyik karácsonyi nagykövete.

Ezen kezdeményezésben az ország sportegyesületei és sportolói vettek részt, ezáltal 400 egyszülős családnak lesz boldogabb a szeretet ünnepe. – Az Egyszülős Központ felkérésére azonnal igent mondtunk, szívesen vettünk részt ebben a programban is. Kétszáz csomagot Budapesten, kétszázat pedig több vidéki térségben osztanak szét.

Természetesen a labdarúgók is jótékonykodtak, hiszen ők is tudják, hogy ezzel örömet csempészhetnek a családok mindennapjaiba

– mondta a cégvezető, majd néhány meghívott szülő részére az adományokat Bárány Donát, Szécsi Márk és Ferenczi János adta át.