A Hajdúdorogi Főegyházmegye idén is csatlakozott a Debreceni Karitatív Testület által meghirdetett Szeretetdoboz akcióhoz. Az adventi időszakban zajló, jótékony megmozdulás során szép számban gyűjtöttek az intézményeikben tanuló diákok a rászorulók számára, számolt be a főegyházmegye honlapja, hozzátéve, a gyűjtés koordinálásában a Gyermekvédelmi Fenntartói Iroda volt segítségünkre. A dobozokat december 15-én szállították el a központba, előtte három debreceni intézmény képviseletében hozták el az utolsó csomagokat a diákok és a kísérő pedagógusok.

Mind az Érseki Hivatal, mind a debreceni iskoláink: a Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és AMI, a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum, a Szent Bazil Görögkatolikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola debreceni telephelyei, mind a Szent Péter és Pál Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ, valamint a debreceni görögkatolikus parókiák is bekapcsolódtak a gyűjtésbe.

Közel 40 szeretetdobozt tudtak így megtölteni, elsősorban tartós élelmiszerekkel és alapvető higiéniai termékekkel. A több mint 350 kg adományban a liszt, cukor, étolaj, tej, rizs, száraztészta, húskonzerv mellett sok édesség is helyet kapott.

A diákok szerint azért fontos, hogy legalább ünnep előtt gondoljunk a rászoruló embertársainkra, mert ezzel boldogabbá tehetjük őket, szebb lesz így a karácsony nekik is. Mint mondták, a nehéz körülmények között élőknek reményt adhatunk ezzel, lelkileg is tudnak ezáltal töltődni: hiszen mindig van remény, és mindig ott lesz a segítő kéz. Volt, aki már személyesen is átadott egy szegényebb sorsú gyereknek egy ilyen csomagot korábban, és nagyon megható és meghatározó volt számára a pillanat. Közösen úgy fogalmazták meg, hogy mindig jó kapni. De adni talán mégis csak jobb.

Hová kerül az adomány?

Többek között a házi segítségnyújtó szolgálat által ellátott időseknek juttatja el az adományt a főegyházmegye, de az iskolákkal, parókiákkal kapcsolatban lévő nehéz sorsú családok, illetve a nevelőszülői hálózatban tevékenykedő rászoruló nevelőszülői családok karácsonyát is szebbé teszik.