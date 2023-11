Először is vagdossuk be, a domború részét kell éles késsel vízszintesen hosszan bevágni, majd öntsünk rá vizet, és hagyjuk állni egy egész éjszakán át. Ha szorít az idő, akkor is legalább 2-3 óráig pihentessük, mert fontos, hogy megszívja magát nedvességgel – osztotta meg velünk ottjártunkkor.