Ennek ellenére megéri mélyére nyúlni a malacperselynek, és rááldozni azt a pár ezret az adventi vásárra. Az együtt töltött pillanatokért, ahogy együtt rácsodálkozunk a fényekre, és belélegezzük a szegfűszeg illatú karácsonyi hangulatot. Ennyit megérdemelnek a szeretteink, és megérdemlik az ismétlődő karácsonyi dalokra fagyoskodó árusok is.

Az ő arcukra is mosolyt csalhatunk, ha itt vesszük meg az ajándék párnát, szappant, kerámiákat, kézműves díszeket. Vagy akár megkésve az adventi koszorút is, amivel a korábbi vásárokhoz képest meglepően kevés bódénál találkozhatunk. Ahogy grincsfával is, de ezt az áldozatot könnyű szívvel meghoztuk.

Forrás: Molnár Péter

A vásárban azért költséghatékonyan is jól lehet lakni: a Partium ház standjánál lilahagymás zsíros kenyér kapható. Kétszáz forint egy szelet.

Emellett különlegességeket is kóstolhatunk. A régióban csak Debrecenben csorgatnak frissen olvasztott raclette sajtot a szendvicsünkbe. De ugyanígy kaphatunk kolbásszal töltött tölcséres tócsnit is, pontosabban tölcsnit.

Forrás: Molnár Péter

Jól áll a vásárnak a szellősebb elrendezés. Nehéz volt úgy átszellemülni a meghitt karácsonyi dalokra, hogy míg mi alig haladunk a bámészkodók között, a fülünkbe csilingel a villamos, és közben a lábunkra tapos valaki és a kezünkre löttyen a forralt bor.

Ha már az adventi vásár közkedvelt italánál tartunk, bőven van választék gőzölgő kondérokból. Négyszáz forint decije. Azt mondják a vásározók, az áfonyást semmiképp sem szabad kihagyni.

Forrás: Molnár Péter

Aki elég bátor vagy elég fázós, és koncentrálná a karácsonyi bejgli-élményt, mindenképp keresse meg a vásárban az 50 fokos máklikőrt. Ár-érték arányban hamar dalra fakad tőle az ember, és garantálja a karácsonyi arcpírt az új látványosság, a Dósa nádor téri fényfenyőfa előtt készített családi fotón.