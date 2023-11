Ahogy az várható volt, csökkent a darvak száma a Hortobágyon, de a vándormadarak még így is rengetegen vannak: a heti szinkronszámlálásban 92 475 példányt számoltak össze a a Természetvédelmi Őrszolgálat munkatársai, derül ki a nemzeti park szombati Facebook-posztjából. Ez a szám természetesen elmarad az október második felében rögzített rekordszámú, 194 750 madártól, de, mint arra a park is rámutat, még így is tekintélyes csapatokkal lehet találkozni a pusztában.

„Számos megfigyelés eljutott hozzánk, hogy hazánk déli részén ugrásszerűen megnőtt a darvak jelenléte, illetve tőlünk nyugatra is sokan találkoztak nagyszámú, átrepülő csapatokkal” – emelték ki a bejegyzésben. Hozzátették: a darvak, a halastavak iszapos medre helyett egyre inkább választják a pusztai elöntéseket éjszakázóhelyül.

A poszthoz videót is csatoltak, melyben mintegy tízezernyi madár reggeli ébredése figyelhető meg.