Az őszi időjárás önmagában is megnehezíti a közlekedők dolgát, az eső, az alacsonyabb hőmérséklet és a falevelek önállóan is veszélyforrást jelentenek – ezeknek van viszont rosszabb körülmény is, mint például: az úttesten lévő sárfelhordás.

Sáros úttest többnyire mezőgazdasági területek közelében tapasztalható, néhol csak éppen az abroncsok nyomát láthatjuk, de van, amikor koponyaméretű tömbök között találhatjuk magunkat. Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője a Haon érdeklődésére kifejtette, Hajdú-Bihar vármegyében bármely útszakaszon előfordulhat, hogy sáros utakkal találkozunk, mivel a környéken mezőgazdasági útcsatlakozás viszonylag sűrűn van kialakítva.

A jogszabály értelmében, minden közlekedő felelőssége az útburkolat szennyezésének megelőzése. A jogszabály általánosan tiltja a szennyezést, nem tesz különbséget sár, termény, motor- és gázolaj, trágya, úti szemét stb. között. Szankcionálni, büntetni csak a hatóság tud és ők is csak abban az esetben, ha tetten érik a járművezetőt. Amennyiben társaságunknak kell például sárfelhordást letakarítani, akkor a munka nagyságrendjétől függően akár a 100 ezer forintos összeget is elérheti a beavatkozás értéke

– tudatta.

Seprűs kocsival takarítanak

Kiemelte, ha olyan a kifolyt anyag, ami további szakértelmet igénylő beavatkozást von maga után, akkor értesítik a katasztrófavédelmet, akik elhárítják a problémát. A sárfelhordásnál kézi erővel, vagy seprűs kocsival takarítanak, de igyekszenek valamennyi esetben felszólítani a szennyezést elkövetőt a közút tisztítására.

Amennyiben ismeretlen a tettes, rendőrségi feljelentést teszünk. Társaságunk útellenőri szolgálata egyébként folyamatosan, meghatározott rend szerint járja a 31 ezer kilométeres országos közúthálózatot, ha közúti szennyezést tapasztalunk és a helyszínen van gépjárműmozgás, akkor helyben felszólíthatjuk a szennyezést okozó személyeket

– emelte ki. Hozzátette, lakossági bejelentéseket is fogadnak, telefonon a megyei diszpécserüknél lehet jelezni az észrevételeket, írásban pedig elsősorban a www.kozut.hu oldaluk E-Ügyfélszolgálat menüpontján keresztül.

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Teljes egészében elfogy a tapadás

Sokakban felvetődhet a kérdés: miért is tartunk ennyire a sártól, ha az eső miatt is megcsúszhatunk? Hajdu Kristóf gépjárművezető-szakoktató megjegyezte,

az esővel ellentétben a sár jóval vastagabb réteget képez, ezáltal a gumiabroncs mintázata nem tudja kiszorítani maga alól a sarat olyan jól, mint a vizet. Ha nem szorítja ki, akkor teljes egészében elfogy a tapadás az adott keréknél, mint ahogyan a jégen is. A jéggel ellentétben a sár viszont az autó egyensúlyát is kibillentheti, mert a vastag réteg kell áthuppannia az autónak.

– A tapadásvesztés önmagában nem okoz azonnali kontrollvesztést. Ez azt jelenti, hogy ha egyenesen haladunk, sárra hajtunk és hirtelen elfogy a tapadás, akkor a járművünk ugyanúgy arra megy tovább, amerre a lendületünk tart. A gond akkor kezdődik, ha a tapadásvesztés kanyarodás közben történik. Ilyenkor könnyedén le is csúszhatunk az útról – mondta, továbbá megosztotta, mit tehet a járművezető, ha sáros útszakaszt észlel.

A legegyszerűbb és legcélravezetőbb megoldás a sebességének mérséklése - gázelvétel és lágy fékezés. A hirtelen fékezés nem feltétlenül jó megoldás, mert a mögöttes forgalom nem feltétlenül tudja, hogy van előttünk akadály. A sárbuckák közötti nagy sebességű szlalomozást sem javaslom, mert a hirtelen irányváltoztatás talán rosszabb is, mint a hirtelen sebességváltozás. Extrém esetben akár a megállás és félrehúzódás, majd önkéntes takarítás által érhetünk biztonságban haza

– hangsúlyozta.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya kérdésünkre közölte, a rendőrség a jogsértések visszaszorítása érdekében folyamatos hajt végre ellenőrzéseket főleg azokban az időszakokban, amikor a szabálysértés előfordulása jellemző. Ilyen lehet például a tavaszi és őszi mezőgazdasági munkák, nagyobb építkezések környéke.

A rendőrök a helyszínen figyelmeztethetik, helyszíni bírságot szabhatnak ki, vagy szabálysértési feljelentést tehetnek a jogsértővel szemben. Utóbbi esetben a szabálysértési hatóság pénzbírság kiszabására jogosult.