A gyakorlatban ez azt jelenti, ha valahol 50 kilométer per órás sebességgel haladhat egy autós, a mentő se mehet 80-nál többel. Ha egy útszakaszon 130-cal lehet közlekedni, akkor a sofőr – amennyiben azt biztonságosnak ítéli meg – 160-nal is mehet, azonban, ha ennél gyorsabban hajt, az már túl nagy veszélyt jelent. Piros lámpa esetén pedig legfeljebb 30 kilométeres óránkénti sebességgel hajthat be a kereszteződésbe, mivel ekkora sebességnél még van esélye arra, hogy az oldalirányból érkező, szabad jelzésen áthaladó jármű észlelje a mentő érkezését, és elkerülje az ütközést.