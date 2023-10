Alkalmazkodjunk a megváltozott körülményekhez!

– A hasonló időjárási körülmények közepette azt szoktam javasolni a tanulóimnak, hogy menjünk ki egy ingerszegény környezetbe, ahol nincs forgalom, és ott fékezzen egyet a járművel. Általában csodálkozni szoktak, hogy elcsúszik az autó, hiszen nem is észlelték, hogy jégen haladnak – mesélte a szakember. Horváth László azt tapasztalta, a napokban számos motoros is közlekedett az utakon. Úgy véli, két keréken veszélyesebb közlekedni, mert – míg a gépkocsi csúszását lehet korrigálni –, ha a motor meginog a fagyos talajon, azt már nehéz irányítani.

A szakember azt javasolja, a reggeli indulás előtt kicsit erőteljesebben fékezzünk egyet az autóval a parkolóban, így lesz tapasztalatunk, mennyire csúszik az út, ezzel biztosítva egy vezetési technikát. Azt is érdemes észben tartani, hogy egy autó minél súlyosabb, annál nehezebben áll meg. Éppen ilyenkor szoktak bekövetkezni a ráfutásos balesetek, ezért érdemes a követési távolságot is betartani.

– Gyakran találkozhatunk ködös útszakaszokkal is. Természetesen nem feltétlenül a városban, azonban Debrecenből kifelé haladva, például Pallag felé a minap is foltokban volt látható a köd, és ezt bizony be kell kalkulálni a vezetési stílusunkba. Lassan a tudatunkkal rá kell állni, hogy téli útviszonyok között, téli üzemmódban kell közlekedni – emlékeztetett.

A szakoktató hozzátette, emellett a járművet is készítsük fel: váltsunk ablakmosó folyadékot, vizsgáltassuk meg az autót szakszervizben, ellenőriztessük a fagyállót, valamint – ha tovább csökken a hőmérséklet – cseréljük le a nyári gumit!