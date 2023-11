A Hír FM magazinműsorában ezúttal ünnepi anyaggal készültünk. Mindenszentek révén Erdei Nóra idegenvezetőtől most többet is megtudhatunk a Debreceni Köztemető történetéről, valamint a Borsos József által tervezett ravatalozóról és krematóriumról. A temetőben számos ismert ember nyugszik, köztük Diószegi Sámuel, Zoltai Lajos, Hódos Imre és Ecsedi István, Kenézy Gyula, de nem utolsósorban Szabó Magda is. Szabó Magdáról a szakember azt is elárulta, miért temették el két helyre.