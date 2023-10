Egy új, Teqball Lite típusú asztallal bővült a Debreceni SZC Beregszászi Pál Technikum és Kollégium sportszerállománya a Magyar Teqball Szövetség és a Debreceni Szakképzési Centrum együttműködésében; a keddi ünnepélyes átadón a szövetség hivatásos játékosai tartottak bemutatót és vezették be az érdeklődőket a fiatal sportág rejtelmeibe.

Széles Diána, Debrecen alpolgármestere köszöntőjében a magyar fejlesztésű sportszert ismertetve azt az asztaliteniszhez hasonlította, hozzátéve, hogy ezen a görbített asztalon nem csak futballozni, de kézilabdázni, röplabdázni és ping-pongozni is lehet. – Ezt az asztalt adjuk most át nektek és szeretnénk, ha kipróbálnátok, megismerkednétek vele. Ha nagyon ügyesek vagytok, akár egy iskolák közötti bajnokságot is rendezhetünk – mondta a fiataloknak.