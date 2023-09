Biztonság és egészség

Az ötödikes Fodor Kira Hajdúsámsonból jár be a Vásáry István utcai iskolába, ezért a szülei pénteken is autóval vitték el, hozott viszont magával kétkerekűt, hogy a gokart mellett a bicikliversenyen is részt vehessen. Barátnője és osztálytársa, Kiss Zsófi a nyulasi Kér utcáról rollerrel érkezett, – meggyűlt vele a baja, de megérte – összegzett portálunk kérdésére. Címvédőként alaposan felkészült a pénteki sorversenyre, és mivel tavaly ő volt a rolleres megmérettetés legjobbja, otthon még rutinpályát is épített nemrég a lehető leghatékonyabb felkészülés érdekében.

Forrás: Kiss Annamarie

A program legnépszerűbb eleme az udvaron kialakított akadálypálya és a gokart volt, Petőné Horváth Mária szerint iskolájukban a gyerekek minden mozgásos programot nagy örömmel fogadnak. Várták azt is, hogy bekapcsolódhassanak a Mozdulj, Debrecen iskolákba szervezett programsorozatába, emellett rendszeresen szerveznek kirándulásokat. A Fazekas-iskolában pénteken 365 tanuló ismerhette meg a rendőrségnek köszönhetően a helyes közlekedés szabályait, valamint vehetett részt a gokart-, bicikli- és rollerversenyen.