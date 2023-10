A rendezvényen Papp István színművész székely prózát és székely költők verseit adott elő, és bemutatták Hadnagy Jolán Összetartozásunk jelképe is Farkaslaka című könyvét. A szerzővel Némethy-Szilágyi Norbert beszélgetett és alkalom nyílt könyvvásárlásra, dedikálásra is. Bárdosi Ildikó népdalénekes és Molnár Miklós népzenész székely dallamokat szólaltatott meg, a Hajdú Táncegyüttes tagjai pedig többször is táncra perdültek.