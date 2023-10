A pénteki kicsengetést követően nem a megszokott módon kezdődött a hétvége a Debreceni Bolyai János Általános Iskola és AMI tanárainak és tanulóinak – számolt be róla Vasziliu Tamás, az tanára, szabadidő szervezője, aki maga is részt vállalt az előkészületekben és a szemétszedésben is egyaránt.

Mint írta, Urbán Antal Zoltánné Zsuzsa igazgatóhelyettes ötlete nyomán iskolai szemétszedési akcióba kezdtek, összekötve mindezt a Világ Gyalogló (hó)nap eseménnyel. A projektet a debreceni városvezetés is támogatta, a szemétszedéshez térítésmentesen biztosítottak zsákokat és kesztyűket, valamint a szemét elszállításáról is gondoskodnak.

– Intézményünk, mint Örökös Ökoiskola, fontosnak tartja tanulóink környezeti nevelését. Igyekszünk számukra olyan programokat szervezni, mellyel maguk is hozzájárulhatnak környezetük jobbá, szebbé és élhetőbbé tételéhez – mondta az igazgatóhelyettes, aki koordinálta is az eseményt. – Ötletemre, első alkalommal Debrecen-Józsa egy erdős külterületi részén indultunk el a városvezetéstől kapott zsákokkal. A kora estébe nyúló iskolai szemétszedési programunk során, elsősorban a józsai városrészen élő tanulóinkat és szüleiket megszólítva, igyekeztünk összegyűjteni a terület ott felejtett hulladékait. Az esemény remek alkalom volt arra is, hogy a Bolyais tanáraink a diákokkal, és azok szüleivel együtt, egy iskolán kívüli programon sétáljanak együtt a természetben, s közben meg is tisztítsák azt. Végül több zsáknyi italos alumínium- és műanyaghulladékot gyűjtöttünk, de szemeteszsákban végezte az erdei környezetben megtalált kerékpárlánc, az üvegek és a papírhulladékok is. A magunk lehetőségeihez mérten reméljük, hozzá tudtunk járulni lakókörnyezetünk tisztaságához.