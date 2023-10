– A Debrecenbe települő nemzetközi iparvállalatok magukkal vonják a kommunikáció fejlesztésének igényét is. A BMW gyár megépülése az angol mellett, a német nyelvű híradások szükségét is érezhetően növeli. Az új helyzet támasztotta kihívásnak kíván megfelelni a Debreceni Egyetem Klinikai Központja, mint a régió vezető egészségügyi intézménye. A BMW gyár vezetőségével folytatott egyeztetések egyértelműen megfogalmazták az igényt arra, hogy Klinikai Központunk honlapján németül is gyors információt kapjanak az egészségügyi ellátással kapcsolatban a multinacionális vállalat munkavállalói – mondta a hirek.unideb.hu-nak Szabó Zoltán professzor, a Klinikai Központ elnöke.

Hatékony segítség

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke kiemelte: a német nyelvű honlap hatékony segítséget fog nyújtani többek között a sürgősségi ellátást igénylő betegségek kapcsán szükségessé váló kommunikációban is.

– Nagyon örülünk, hogy már német nyelven is elérhető a Debreceni Egyetem Klinikai Központ honlapja. Ez a fejlesztés nagyban segíti majd a BMW Group Gyár Debrecennél dolgozó német kollégákat és családtagjaikat is abban, hogy anyanyelvükön tájékozódjanak a Klinikai Központ elérhető rendeléseit, orvosait illetően, akár sürgősségi helyzetben is. Nagyszerű az innovatív és felhasználóbarát megközelítés, hogy mobiltelefonról is elérhető a Mediversity applikáció, mellyel lényegesen könnyebbé válhat az egyes klinikai osztályok felkeresése, az épületen belüli eligazodás, de akár a térítéses szolgáltatásokra történő időpontfoglalás is – emelte ki Jenei Réka, a BMW Manufacturing Hungary Kft. kommunikációs igazgatója.

Angolul már működött

A Klinikai Központ idegennyelvű kommunikációjának alapját, a már évek óta működő angol nyelvű honlap biztosította. Vincze Szilvia, a Debreceni Egyetem Webportál-, Alkalmazásfejlesztés és VIR Központ vezetője hozzátette: elsősorban a fordítók és a tartalommenedzsment számára jelentett feladatot a német nyelvű változat elkészítése, ugyanis ők alakították ki az új weblap vázát és töltötték fel a német tartalmakat.

A Klinikai központ német nyelvű honlapja az alábbi linken érhető el.