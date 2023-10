A Magángyógyszerészek XXXIII. Országos Kongresszusán Egerben adták át az Év Patikája 2023. és a Kedvenc Patikám díjat, amelyet idén példátlan módon ugyanaz a gyógyszertár nyert el Hajdú-Bihar Vármegyében.

Dr. Antal László, a görbeházi és a hozzá kapcsolódó fiókgyógyszertár, az újszentmargitai Skorpió Gyógyszertár vezetője Debrecenben született, gyógyszerészi diplomáját 1993-ban Szegeden vette át. Két évvel később egyetemi doktori címet szerzett.

Gyermekkorom óta halláscsökkenésem van, ezért mindig is az volt a célom, hogy másokon segíthessek. Eredetileg fül-orr-gégésznek készültem, végül gyógyszerész lettem, amely közel áll az orvosi hivatáshoz

– idézte fel dr. Antal László, aki személyi jogos gyógyszerészként harminc éve vezeti a görbeházi és újszentmargitai Skorpió Gyógyszertárat. – Görbeháza gyógyszertára 1990-ben társadalmi összefogással épült, ennek a szakmai vezetését 1996-ban vettem át. Öt évvel később magát a bérleményt is megvásároltam az önkormányzattól. Az Újszentmargitán található, addig az önkormányzattól bérelt, leromlott állagú fiókpatikát 2008-ban helyeztem át a megvásárolt tűzoltószertár épületébe, és korszerű gyógyszertárrá alakítottam. Alkalmazkodva a háziorvos rendelési idejéhez, a településen a hét minden napján két órában vagyunk nyitva – fejtette ki a gyógyszerész.

Dr. Antal László, a görbeházi és a hozzá kapcsolódó fiókgyógyszertár, az újszentmargitai Skorpió Gyógyszertár vezetője

Forrás: Dr. Antal László-archív

Minden esetben segítenek

2021-ben nagy mérföldkő volt, hogy csatlakoztak egy országos patikahálózathoz, melynek eredményeként egy modern, világos és városi életérzést nyújtó gyógyszertárat sikerült létrehozniuk.

A szabadpolcos rendszer tovább erősítette a beteggondozást. A munkánk emberközelibbé vált, az ellátás színvonala tovább emelkedett, a betegek pedig elégedettebbek lettek, és az sem utolsó szempont, hogy a gyógyszereiket helyben, nálunk váltják ki

– tette hozzá, majd megemlítette, hogy ezzel egy időben energetikai fejlesztéseket is végeztek az épületen. – A forgalmunk az átalakítás óta húsz-harminc százalékkal nőtt, mára egy közepes forgalmú gyógyszertárrá váltunk. Patikánk állami támogatásokkal működik. Célkitűzésünk, hogy a helyi iparűzési adó eltörlése révén további segítséget kapjunk. Továbbra is elengedhetetlen számunkra, hogy folyamatosan megújuljunk, és lépést tartsunk a kihívásokkal.

Mára mind a két településen befogadtak, kialakult egy személyes, minőségi időt jelentő beteg-gyógyszerész-szakasszisztens kapcsolat. Készenléti és ügyeleti szolgálat nincs, de a betegek bármikor elérhetnek, a felmerülő problémák esetén a rendelkezésükre állunk. A közeljövőben webpatika létrehozását tervezzük, valamint egy expediáló robot beszerzését is fontolóra vesszük

– mondta.

Az elismerés egy közös siker

Jelenleg két gyógyszerész és három expediáló szakasszisztens segíti a patika működését. – Nagyon fontosnak tartom, hogy minden munkatársam ott lakik a településen. Felkaroltam és kitaníttattam őket, így ők is magukénak érzik a patikát. A mostani elismerés nem csak az én érdemem: közös siker, amire nagyon büszkék vagyunk.

A vidéki gyógyszertáraknak is azt javaslom, hogy hozzanak létre egy olyan támogatói programot és életpályamodellt, amely a fiatalok számára is vonzóvá teszi a kistelepülési patikai munkát

– mutatott rá a gyógyszerész, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyógyszertár elfogadottságának növeléséhez elengedhetetlen a helyi társadalmi életben való részvétel. – Húsz éve töltöm be a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének elnöki és titkári tisztjét, a két település jelentősebb rendezvényein évente többször mérünk vérnyomást, vércukor- és koleszterinszintet, valamint tanácsot adunk. Ezzel közel tudunk kerülni a betegekhez, és a gondozásukat is meg tudjuk valósítani – árulta el dr. Antal László, aki azt is megosztotta velünk, hogy egy sikeres pályázatnak köszönhetően eddig több mint négymillió forint értékben szereztek be különböző – a lakosság egészségét megóvó vagy gyógyulását szolgáló – eszközöket: többek között hallásvizsgáló készüléket, magzati szívultrahang vizsgálót és csecsemőmérleget, félautomata defibrillátort, a koronavírus elleni védekezéshez szükséges eszközöket, illetve ózongenerátorokat.

Az elismerés egy közös siker

Forrás: Dr. Antal László-archív

A jövőben igyekeznek méltók maradni a címhez

– Ez az elismerés nagyon fontos visszajelzés a munkánkról – hangsúlyozta, majd hozzátette: a ránk leadott szavazatok véleményem szerint a lakosság hálájának a megnyilvánulásai. Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy működésünkkel kiérdemeljük ezt a díjat, amely a szakmailag felkészült munkatársaim, valamint Görbeháza és Újszentmargita sikere.

Emellett komoly felelősség, ezért a jövőben is igyekszünk méltók maradni ehhez a megtisztelő címhez. Ez a díj a hozzánk hasonló helyzetben lévő vidéki gyógyszertáraké is. Nekik szeretnénk példát mutatni, hogy van kiút és élet vidéken is.

Bátor innovációval és betegcentrikussággal igazi egészségügyi központtá válhatnak, ezzel is tovább növelve a gyógyszerészi és szakasszisztensi hivatás presztízsét – zárta gondolatait.