A vármegye önkormányzata a reformáció emléknapja alkalmából ajándékoz könyveket az intézményeknek.

A „Reformátusok Hajdú-Bihar megyében” című kiadványt Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata jelentette meg, a régi hagyományok, szokások, történelmi múltunk felelevenítését és ápolását célzó „A hajdú hagyományok nyomában” projekt keretében. A könyv bemutatja a református egyházszervezet térségünkben való kialakulásának körülményeit, legfontosabb eseményeit, épített örökségét. Az olvasó megtudhatja belőle milyen egyházközségek, plébániák, szervezetek, szociális és kulturális intézmények találhatók a térségben, azok hogyan működtek és működnek napjainkban is. A kötetből kiderül, hogy a református egyház ma is fontos szerepet tölt be a helyi közösségek életében – olvasható a hbmo.hu-n.

A kiadványból a vármegye önkormányzata az összes református általános iskolának és középiskolának ajándékoz a reformáció emléknapja alkalmából. Minden osztály kap 1-1 példányt, így csaknem 300 kötet jut el a vármegye 18 intézményébe.

A könyveket október 27-én dr. Veress Bertalan tanügyi főtanácsos vette át Pajna Zoltántól, Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata elnökétől Debrecenben, a Tiszántúli Református Egyházkerület Püspöki Hivatalában.