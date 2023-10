Az ország 100 legjobb technikuma közé került be a Debreceni SZC Beregszászi Pál Technikum és Kollégium. A középiskolában kitűnően felkészült és elhivatott tanárok mutatnak utat a diákoknak korunk legmagasabb szintű technikai ismereteinek világában. Az iskola ötéves technikusi képzésében az elektronika és elektrotechnika ágazatban elektronikai technikus, erősáramú elektrotechnikus, automatikai technikus és közlekedésautomatikai technikus szakmákban képeznek szakembereket. A specializált gép- és járműgyártás ágazatban mechatronikai technikusokat, gépjármű-mechatronikai technikusokat, közlekedés és szállítmányozás ágazatban pedig vasútforgalmi szolgálattevő technikusokat képeznek. Míg az informatikai és távközlés terén a jövő szakemberei az informatikai rendszer- és alkalmazás üzemeltető technikus, a szoftverfejlesztő és -tesztelő, továbbá a távközlési technikus szakképesítést szerezhetik meg. A Beregszászinak van klasszikus, hároméves szakmai képzése is. Az elsajátítható szakmák ebben a formában a villanyszerelő, az autógyártó, valamint a finommechanikai műszerész.

Az intézményi átszervezéseknek köszönhetően szeptember 1-től kollégiumi épülettel bővült az iskola, ezzel gyakorlatilag többcélú intézmény lett, mert az intézmény oktató-nevelő munkája kollégiumi neveléssel is gazdagodott. Minderről Nagyné Oláh Katalin igazgatónővel beszélgetett a Cívishír

Cívishír: A diákok és a szülők mit fognak érezni ebből a változásból, hiszen, feltételezem, eddig is voltak kollégistáik.

Nagyné Oláh Katalin: Diákjaink közel 95 százaléka nem debreceni, ezért nagyon fognak neki örülni. Eddig is ez a 120 férőhelyes kollégium adott otthont a távolabbról érkező tanulóinknak. Nagyrészben már 2010 óta vagyunk az újkerti épületben, a régi nevelési központban. Most már elmondható, hogy a 120 férőhelyből 57 a fiú létszám, amely teljes egészében beregszászis diákokkal lesz feltöltve. A lányok közül a fennmaradó helyekre pedig a meglévő más oktatási intézmények tanulói kerülnek.

Cívishír: Hadd tekintsek egy kicsit a múltba, kérem, ismertesse az iskola történetét!

Nagyné Oláh Katalin: 1905-ben létesült a jogelőd intézményünk, melyet az akkori Országos Ipartestület hozott létre. Az intézményt a város és a megye 127-es számú ipari szakmunkásképző intézet néven tartotta számon. Ebből jött létre később a Beregszászi Pál Szakközépiskola. 2015-ben, a Debreceni Szakképzési Centrum megalakulásakor mi is a centrum intézményei közé kerültünk, és az iskola felvette a Debreceni SZC Beregszászi Pál Szakgimnázium és Szakközépiskola nevet, ez módosult később technikumra, és most technikum és kollégium névre.

Cívishír: Mi a fő profilja az iskolának?

Nagyné Oláh Katalin: Debrecen városában most prioritást élvező szakmákat oktatunk, ezért mondhatom büszkén azt, hogy nagyon keresett iskola vagyunk. A 9. évfolyamon 259 tanuló kezdte meg idén tanulmányait iskolánkban. Elektronika, elektrotechnika, informatika, specializált gép- és járműgyártás területen képezünk technikusokat. Az elektronika területén nagyon népszerű az elektronikai technikus képzésünk, és az erősáramú elektrotechnikusi képzésünkre is sokan jelentkeztek. A specializált gép- és járműgyártás területén a mechatronikai technikusokat nagyon igényli a munkaerőpiac. Ugyancsak kiemelkedőek a gépjármű mechatronikai technikus osztályaink is. Nagyon népszerű informatikai szakunk a szoftverfejlesztő és tesztelő-, valamint az informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikus. Ezek tehát a technikumi osztályaink, de mellettük vannak szakképzőseink is, szintén elektronikából. Közülük kiemelkedik a villanyszerelő, a specializált gép- és járműgyártás területén pedig az autógyártó. A technikumi osztályaink tanulói öt évig tanulnak nálunk, ami azt jelenti, hogy a közismereti tárgyakból tett érettségit követően egy év alatt szerzik meg a technikusi minősítést, majd bekapcsolódhatnak a felsőfokú oktatás rendszerébe vagy kikerülnek a munkaerőpiacra. A szakképzési rendszerben lévő diákjaink három év alatt sajátítják el a szakmát.

Forrás: Debreceni SZC Beregszászi Pál Technikum és Kollégium

Cívishír: Feltételezem, az iskolában folyik felnőttoktatás is.

Nagyné Oláh Katalin: Természetesen, oda több mint 450 tanuló jár. A profilját tekintve kiemelkedőek a villanyszerelő, az erősáramú elektrotechnikus és az elektronikai technikus képzéseink. De a villanyszerelés szakunk az, ami mindent visz, tehát ez a legkeresettebb szakmánk. Annyira sokan vannak, hogy szinte rangsort kell felállítani a képzést megkezdőket illetően, de a többi kínált szakmánk is egyre népszerűbb.

Cívishír: Kik jelentkeznek az intézménybe elsősorban nappali képzésre, és kik választják a felnőttképzést?

Nagyné Oláh Katalin: A nappali képzéseinkre a 8. osztályt elvégzett Hajdú-Bihar vármegyei tanulók jelentkeznek leginkább. Természetesen várjuk a debreceni általános iskolákból is a diákokat, de ők általában kevesebben vannak. A jelentkezettek zöme jó képességű, ami az oktató-nevelő munkában nagyon sokat segít. Egyebek mellett nekik is köszönhetjük, hogy az idén tavasszal történt felmérés alapján az iskolánk bekerült az ország 100 legjobb technikuma közé. A felnőttképzésbe pedig leginkább olyanok jönnek, akik szakmát szeretnének tanulni. A jelentkezők csoportja nagyon vegyes, mert van közöttük jogász végzettségű, aki úgy érzi, hogy ő még szeretne egy szakmát szerezni, hiszen a szakképzés, a szakmaszerzés nagyon támogatott Magyarországon, és mindemellett még ingyenes is. Emellett mindig vannak régi tanítványaink, akik szívesen jönnek vissza egy újabb szakmát kitanulni, de szép számmal akadnak érettségizettek, diplomások is, akik szakmát vagy újabb szakmát szeretnének szerezni. A diplomások között is egyre többen akadnak, akik nem találnak a végzettségüknek megfelelő munkát, ezért egy jó elhelyezkedési lehetőséget ígérő szakma mellett döntenek, vagy éppen a nálunk elsajátított újabb szakmával többet tudnak keresni a jövőben.

Cívishír: Ha már az elhelyezkedésnél tartunk, gondolom, nem okoz nehézséget az itt végzetteknek a munkahelytalálás, sőt anyagilag jól megbecsülik őket.

Nagyné Oláh Katalin: Így van. Sorban állás van a mechatronikai technikusokért, az elektronikai technikusokért a legnagyobb cégeknél is. A beregszászisok is benne vannak a bajor autógyár technikusképzési programjában, 22 erősáramú elektrotechnikusunk és mechatronikai technikusunk kezdte meg tanulmányait a BMW képzési központjában szeptemberben duális képzésben. Akik nem az autógyárban helyezkednek el, lényegében minden olyan munkahelyen keresettek, ahol elektronikai, mechatronikai ismeretekre van szükség. Ilyen pedig nemcsak Debrecenben van, hanem szerte az országban. És erre számos példánk akad. Visszautalok a már említett villanyszerelő képzésünkre, ebben a vármegyében itt folyik a legnagyobb létszámban ennek a szakmának az oktatása. Ők pedig az élet legkülönbözőbb területén találnak pénzkereseti lehetőséget.

Cívishír: Az iskolában tanulmányaikat megkezdő 9. évfolyamosok milyen oktatáson, képzésen mennek keresztül? Hogyan kapcsolódnak be a duális képzésbe?

Nagyné Oláh Katalin: Nyilván azért jönnek ide a tanulók, mert szeretik a választott szakmájukat, érdeklődnek iránta. A diákoknak a 9. évfolyam végén vagy a 10. évfolyamon meg kell felelniük az iskola szakmai programjában előírt ágazati alapvizsgának. Ennek megléte szükséges ahhoz, hogy közismereti tárgyakból később érettségizni tudjanak. A szakmai tárgyakból a 13. évfolyam elvégzése után technikusi szinten érettségiznek majd. A tanulóknak az alapvizsga letétele után még lehetőségük van arra is, hogy ha szeretnének, akkor átmehetnek egy másik szakra. Több mint 50 duális partnerünk van, köztük kisebb és nagyobb vállalatok. A szakmai képzésben kapcsolatban vagyunk például a BMW-vel, az NI Hungary Kft.v-al, a Schaeffler-rel a MÁV-val, az ITK Holdinggal is. De Debrecenben van kézi műszereket, orvosi műszereket gyártó cég is, ahol a finommechanikai műszerészeink tanulnak. Abban, hogy a diákok melyik duális partnerhez kerülnek, a kiválasztási folyamatnak van nagy szerepe. A gazdasági egységek a diákjaink tanult szakmáját, személyiségét, bátorságát és elkötelezettségét is figyelembe veszik. Ebben, illetve ezek megszerzésében bőven van feladata az oktatói gárdánknak. Fontos számunkra, hogy például magyar irodalom és magyar nyelvtan órákon megtanulják diákjaink az önéletrajz megírásának művészetét, vagy osztályfőnöki órákon buzdítsuk a gyerekeket, nagyobb önbizalmat adjunk nekik. Szükség van ezekre, mert a kiválasztás folyamatában egyre inkább élnek a cégek a személyes meghallgatás lehetőségével, és nézik a stabil személyiségüket, a logikai gondolkodásukat, a szakma gyakorlásához kellő kézügyességüket is.

Cívishír: Feltételezem, hogy nemcsak tanulnak itt a diákok, hanem van diákélet is.

Nagyné Oláh Katalin: Így van. Nagyon gazdag a diákéletünk. Én 23 évvel ezelőtt vettem át az iskola vezetését, már akkor nagyon erős diákönkormányzatunk volt, ilyen szempontból is tudatosan foglalkoztunk a gyerekekkel. Például nagy hangsúlyt fektetünk a diákjogok megismertetésére, de vannak szakköreink, szervezünk kirándulásokat is. A szakkörök közül kiemelem a robotikát, továbbá azt, hogy a kollégium szeretne természetjáró helytörténeti szakkört is indítani. Az intézményünk épülete óriási, az energiatakarékosság bevezetése előtt rendeztünk úszóversenyeket is. Működik az iskolarádiónk, hatalmas a tornatermünk, ahol gyakran sportrendezvényeket tartunk. Például az idei virágkarneválhoz kapcsolódóan nemzetközi sakkversenynek adott otthont. Ugyancsak lehetőségeket adnak a diákjainknak, de már nemzetközi szinten a Határtalanul pályázatok és az Erasmus-pályázatok. Tehát rengeteg lehetőség van a diákjaink számára.

Cívishír: Említette az Erasmus-programot. Milyen külső, valamint határon belüli kapcsolatai vannak a Beregszászinak?

Nagyné Oláh Katalin: Az Erasmusban még kezdők vagyunk, de abszolút nyitottak az új lehetőségek felé. Tavaly Angliában voltak tanulmányúton a kollégáim. Most pedig egy nagyváradi, a miénkhez hasonló profilú iskolával a környezettudatosságot szem előtt tartó programban veszünk részt. A Rákóczi Szövetségen keresztül vannak partneriskoláink, ám ezen a téren is erősítenünk kell a jövőben. Ami viszont már megvan, az az, hogy a debreceni és a vármegyei általános iskolák mindegyikével nagyon jó kapcsolatot ápolunk.

Cívishír: Milyen tanulmányi és szakmai eredményeket értek el diákjaik? Ezeket hogyan tudják megtartani?

Nagyné Oláh Katalin: Az iskolánk tanulmányi eredménye évről évre egyre jobb. Ennek oka, mint már említettem az, hogy jó képességű tanulókat kapunk az általános iskolákból, és persze fontos az oktatóink által hozzáadott érték is. Emiatt is kerülhettünk be az ország 100 legjobb technikuma közé. Emellett a szakmai vizsga és az érettségi vizsga eredményeink is jók. Minden belépő gyerek esetében a tehetséggondozás, a motiváció, vagy éppen a felzárkóztatás lehetőségével is élünk, ennek sikeréhez pedig csapatmunka kell. Mindig cél a tanulmányi eredmény javítása, a bukások számának mérséklése, de ez egyébként amúgy sem igazán jellemző a beregszászis diákokra. Szakmai megmérettetések terén nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az országos Szakma Kiváló Tanulója Versenyeken a villanyszerelőink mindig dobogós helyen végeznek, sportban pedig atlétikából vannak nagyon szép eredményeink.