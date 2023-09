Nádudvaron 368 regisztrált álláskereső élt 2022-ben, hárommal kevesebb, mint az azt megelőző esztendőben, többségük alapfokú végzettségű, de számos középfokú iskolai tanúsítvánnyal rendelkező is van köztük. Erről Bökönyi-Fórián Éva Anett, a kormányhivatal foglalkoztatási osztályvezetője beszélt a Hajdú-Bihar vármegye, a Hajdúszoboszlói Járás és Nádudvar munkaerő-piaci helyzetéről szóló, 2021-2022-re vonatkozó beszámolójában csütörtökön, Nádudvar képviselő-testületének ülésén.

A városházán tartott gyűlésen napirenden voltak adózási témák is. A pandémiás időszak lecsengését követően a háborús veszélyhelyzet és az energia-veszélyhelyzet is nehezítette a vállalkozások életét. Tavaly is több jogszabályváltozás volt, melyek hatással voltak az adóztatásra és az adóhatósági munkára. Mind az adózóknak, mind az adócsoport dolgozóinak ebben a napról napra változó jogszabályi környezetben kellett helytállniuk. Mindezek ellenére az előző évhez képest is nőtt az adóbevételek nagysága 2022-ben, így a beszedett helyi adó az önkormányzat gazdálkodásának meghatározó tényezője maradt. Iparűzési adóból a múlt évben 828,6 millió forint bevétel keletkezett, mindez úgy, hogy a kkv-kedvezményt érvényesítő adózók csak 1 százalékos adómértékkel adóztak.

A helyi adóbevétel 90 százaléka a 20 legnagyobb adózótól folyt be.

Ügyfélközpontú munka folyik a hivatalban

A polgármesteri hivatal feladatairól is volt szó, mint kiderült: a köztisztviselők sokrétű feladataikat a jogszabályi előírások betartásával, az ügyfelek és a lakosság érdekeinek elsődlegessége figyelembevételével látják el. 2022-ben 21 ezer 393 ügyiratot iktattak a nádudvari városházán.

A Maczik Erika polgármester vezette grémium döntött arról is, hogy a 2024. évre kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozik az önkormányzat, ahogy tette ezt korábban is a nádudvari illetőségű felsőoktatásban tanulók támogatása érdekében.