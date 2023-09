Tarthatatlannak vélik a Mikepércs felől Debrecenbe érkezők a 47-es főút forgalmi torlódását a reggeli órákban. A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület nyílt levelet írtak Debrecen polgármesterének, melyben azonnali megoldást követelnek a hosszan tartó dugókra. Kifogásolják, hogy az útfelújítási munkálatok miatt tovább lassult a forgalom.

Többen a jelzőlámpák áthangolását szorgalmazzák, egyesek a forgalomirányítók kikapcsolását tartják a megoldásnak, vagy épp rendőri irányítást szeretnének a forgalmasabb csomópontokhoz.

Ha az egyiknek adunk, a másiktól elveszünk

A Haon debreceni közlekedési szakembert kérdezett a jelenségről, és a forgalomirányítás rendszeréről:

– A jelzőlámpákba alapvetően 120 másodperces időperiódusok vannak beprogramozva, ez az időtartam oszlik meg a főirány és az oldalirány között. Ez arányosan van elosztva, hiszen a főirányú forgalom nagyobb, míg az oldalirányú kisebb, mégis, ennek köszönhető, hogy mindenki megkapja a lehetőséget, hogy a forgalomba be tudjon csatlakozni – mondta Iski László közlekedésmérnök.

Arra a kérdésre, hogy mi történne a becsatlakozó utakon, ha valamelyik forgalmas kereszteződésben kikapcsolnák a lámpát, a szakember azt felelte, kis mértékben javítaná a főút forgalmának áramlását az adott szakaszon, ellenben az oldalirányból érkezők számára teljesen ellehetetlenítené a haladást. Úgy véli, a reggeli csúcsforgalomban képtelenség lenne a mellékutakról a főútra kanyarodni.

Gyakorlatilag az epreskerti és tégláskerti városrészben élők nem tudnának kijutni a 47-esre.

Napi szinten több mint húszezer jármű halad át a Mikepércsi úton, a forgalom nagysága csúcsidőben eléri a maximumot, éppen ezért valamennyi jelzőlámpával rendelkező csomópont forgalma megbénulna. A mellékutakon fennállna a visszaduzzasztás veszélye, hiszen a KRESZ-szabályok alapján az onnan érkezőknek elsőbbséget kell adni a főúton haladók számára

– fejtette ki Iski László.

Eltérő megoldások a dugók kezelésére

Mint megtudtuk, a Mikepércsi úton kifejezetten a reggeli csúcsidőszakot érinti a torlódás, mivel a délutáni csúcs időben elnyúlik. Ekkor leginkább hazafelé közlekednek a járművek, így a letérés jobban biztosított. Ezért a délutáni órákban nem is igazán jellemző a probléma.

A közlekedésmérnök az alternatív megoldásokkal kapcsolatban elmondta, ha a jelzőlámpákat átprogramoznák, egy-egy irány előnyhöz jutna, ám ezzel a zöld időt a többitől vennénk el, melyek így hátrányba kerülnének.

Felmerült a lakosság részéről megoldásként, hogy rendőri irányítással tereljék a forgalmat. Ennek megvalósíthatóságáról is kérdeztük a szakembert:

– A rendőri irányítás egy lokális beavatkozás. Azokon pontokon, ahol megjelenik a forgalomirányító, az adott forgalmat a kialakuló nagyságrendnek megfelelően tudja kezelni, ám a rendőr nem látja a következő vagy a távolabbi csomópontotokat, így nem lehetséges az összehangolt irányítás. Ellenben a Mikepércsi út tekintetében a jelzőlámpás forgalomirányításról elmondható, hogy a Sumen utcától a város határáig egy teljesen összehangolt rendszer működik – magyarázta.

Mit szólnak a debreceniek?

Megkérdeztünk a Mikepércsi út környékén lakókat, hogyan látják a problémát. Nagy Zsolt a Tégláskertben lakik, érdeklődésünkre elmondta, többnyire kerékpárral közlekedik munkába, így kevésbé érinti a csúcsforgalom.

Igen, valóban torlódik a forgalom a reggeli csúcsban. De miért is? A lámpánál állva mindig azt látom, hogy szinte minden autóban egyetlen egy ember ül. Ma már nem viszik egymást a családtagok munkába, mindenkinek saját kocsija van. A legtöbb ismerősömről tudom, hogy még akkor is autóval mennek bárhová, ha nem lenne indokolt. Persze van, aki szerszámokat, munkaeszközt szállít, vagy a beteg családtagját viszi a kórházba, de meggyőződésem, hogy a legtöbben egyszerűen lusták

– vallja. Hozzátette, nem tartja normálisnak, hogy a belvárostól egy kilométerre élők is autóval járnak munkába még nyáron is, miközben arra panaszkodnak, hogy a nem lehet haladni a forgalomban, vagy épp nem lehet parkolni Debrecenben.

Farkas Lászlóné teljesen életszerűtlennek tartja a jelzőlámpák kikapcsolásának vagy áthangolásának az ötletét:

– Cseppet sem lenne igazságos, hogy azoknak, akik vidékről érkeznek, jobban biztosított legyen a haladás, mint a kertvárosból indulóknak. A reggeli csúcsban számítani kell a lassú haladásra. Aki messzebb lakik a várostól, induljon el időben. Ez mindig is így volt. Igaz, Debrecen növekszik, több az autó is, de el kell fogadni, hogy annak idején az utak szélességét nem ennyi járműre tervezték. Az a vicces, hogy azok hibáztatják a forgalmat, akik maguk is a részei – mondta.