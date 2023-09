A bemutatót Ménes Dávid, a Debreceni Mentőállomás vezetője narrálta, amelynek célja az volt, hogy testközelből látva és hallva megjelenítsék az emberek előtt, hogy mennyire összetett feladat vár az életmentőkre egy tragikus balesetet követően.

Ménes Dávid, a Debreceni Mentőállomás vezetője

Forrás: Czinege Melinda

Az oktatás és a tudomány kéz a kézben járnak

Csernoch László, a Debreceni Egyetem tudományos rektorhelyettese portálunknak elmondta: látványos és tanulságos előadásokkal készülnek a látogatóknak a Kutatók Éjszakájának alkalmával.

Szabó Zoltán rektorhelyettes, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke, a Sürgősségi Klinika igazgatója és Csernoch László, a Debreceni Egyetem tudományos rektorhelyettese

Forrás: Czinege Melinda

– Szeretnénk mindenkit megfogni a legkisebbektől a legnagyobbakig, hiszen fontos, hogy megértsék: az oktatás és a tudomány kéz a kézben járnak. A lurkók játékosan tanulhatnak, a nagyobbak pedig érdekes elemekkel ismerkedhetnek meg. Bőven tudnak válogatni a palettáról, mivel rekordszámú, több mint kétszáz különböző programmal várják az érdeklődőket, bemutatva, hogy a tudomány játékosan is érthető.

Közösen kell tanulnunk, erre nyújt lehetőséget a sokszínű kínálat

– hangsúlyozta Szabó Zoltán rektorhelyettes, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke, a Sürgősségi Klinika igazgatója, hozzátéve: a sürgősségi szakorvosok összehangolt, előre gyakorolt tevékenységet folytatnak azért, hogy a betegek állapotát minél előbb stabilizálják, ezt szerették volna szemléltetni.

Szabó Zoltán rektorhelyettes, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke, a Sürgősségi Klinika igazgatója

Forrás: Czinege Melinda

Rajzolt és valódi kutyák találkozása címmel tartott interaktív programot a Debreceni Egyetem Antrozoológiai Kutatócsoportja, így Debrecenben és Hajdúböszörményben nemcsak a rajzfilmekben szereplő ebeket ismerhették meg közelebbről a gyerkőcök, de valódi, segítőkutyákkal is találkozhattak. Sőt, olyan izgalmas kérdésekre is választ kaphattak, mint az, hogy mit tudnak a terápiás kutyák, amit a többi eb nem, és miért mehetnek be bárhová.

Az egyetem Böszörményi úti campusán a gazdaságtudomány került középpontba

– A játékosítás eszközével egy olyan interaktív napot állítottunk össze a Kutatók Éjszakájára, melynek során a TVK épületében a folyosóktól a termeken át mindenhol valamilyen élmény várja az érdeklődőket. Célunk, hogy az idelátogatóknak bemutassuk az egyetemi életet a felvételitől egészen a diplomaosztásig. Hét állomása van a játéknak, amelynek teljesítése esetén meg lehet szerezni a kutatói oklevelet. A megváltozott felvételi követelményeknek megfelelően három pontot kaphat az a középiskolás diák, aki ellátogat hozzánk, és részt vesz a programjainkon – ismertette korábban portálunknak Dajnoki Krisztina, a DE GTK tudományos dékánhelyettese.

A Kutatók Éjszakája zárásaként kerekasztal-beszélgetést is tartanak, pszichológus, pszichiáter, kutyatréner, antropológus és kultúrakutató szakemberekkel a társállatok szerepéről a mai modern világban, különös figyelmet fordítva az ember-állat kapcsolat egészségközpontú megközelítésére.