Akivel több a kárunk, mint a hasznunk, azt hiszem, nem kell feltétlenül együtt dolgoznunk, még a közmunkában sem. Próbáljon máshol szerencsét! Ez az önkormányzatunk szemléletváltásának lényege, ami annak következtében alakult ki, hogy lényegében most már munkaerő-felesleg alakult ki. Azoktól meg kell válnunk, akik nem hoznak hasznot, akik tönkreteszik az önkormányzat drága gépeit, vagy éppen azokkal maszekolni járnak, ráadásul a falu pénzén vett üzemanyagot felhasználva

– foglalta össze a Cívishírnek Miluczky Attila, Egyek polgármestere a település új foglalkoztatáspolitikáját.

Miluczky Attila, Egyek polgármestere

Forrás: Napló-archív

A faluvezető tisztában van azzal, hogy a közfoglalkoztatásban kínált munkakörök nem megfelelőek mindenkinek. Vannak, akik ezt frusztrációként élik meg, és a rájuk bízott feladatok elvégzése közben szó szerint kárt okoznak. Például tönkreteszik a gépeket, konkrétan a fűnyírógépeket, az üzemanyagot úgy használják fel, hogy annak nincs látható eredménye. Költségek haszon nélkül keletkeznek. Ezek lakossági panaszokhoz vezetnek, és ezekre a polgármesternek reagálnia kell. Miluczky Attila úgy látja, sajnos vannak néhányan, akiknek a foglalkoztatása kapcsán annyi a panasz, hogy jobbnak látta, ha ezek az emberek inkább máshol, egy másik munkakörben próbálkoznak, ahol ők maguk is jobban érzik magukat, motiváltabban tudnak dolgozni.

Olyan is megtörtént, hogy a közmunkás kevesellte a fizetést, kijelentette, hogy ennyi pénzért ő bizony nem fog dolgozni. Ezért a számára odaadott üzemanyagot nem az önkormányzat munkaterületén használta fel, hanem elment vele maszekolni.

Ebből az önkormányzatnak kára lett, a közterületeken maradt a magas fű. Ráadásul a maszekolás közben tökretette a fűnyírót. – Az állatkínzás szinonímájaként ki is alakult bennem a gépkínzás fogalma. Egyik-másik szinte kínozza a gépet! Odaadtuk neki a fűnyírót, hozzá az olajat és a benzint, de az olajat nem öntötte a motorba, ezzel tönkretette a szinte vadonatúj gépet, és ebből az önkormányzatnak nagy összegű javítási költsége keletkezett. Elmegy maszekolni úgy, hogy a fűnyíróhoz az önkormányzattól viszi a damilt, nálunk pedig nincs teljesítménye – említette a konkrét eseteket a polgármester, akitől a Cívishír azt is megtudta, hogy a gépek használatára tanfolyamot szerveztek a közmunkásoknak, az üzemanyagot csak keverék formájában adják ki, nem engedik, hogy ők keverjenek be bármit is. És a közmunkában legjobban teljesítőket nem szétszórva, hanem csoportosan foglalkoztatják, hogy akár egymástól is tanuljanak.

Rendőrségi ügy lett az ellopott diófákból

A károkozásból vannak rendőrségi ügyek. Az egyik például abból, amikor Egyek faültetési programjában az önkormányzat által megvásárolt 100 diófacsemetéből 45-öt elloptak. Megtalálták a facsemetéket az egyik udvaron – kiszáradva.

Az illető még arra sem vette a fáradtságot, hogy elültesse. Az ilyen emberekről el lehet mondani, hogy velük tényleg több kár van, mint haszon, és az ilyenek menjenek, próbálják meg a szerencséjüket máshol

– kommentálta az esetet Miluczky Attila, aki arról is beszélt, hogy a falu önkormányzata a maga eszközeivel igyekszik munkához juttatni az egyekieket, ám meglehetősen mérsékelt sikerrel.

Sok munkaerő-toborzást szerveztek már, de azok keserű tapasztalatot hoztak. Legutóbb például egy, a közmunkabér háromszorosát kínáló cég 100 potenciális munkásjelöltjét értesítették a lehetőségről. A behívott 100 emberből senki sem jelentkezett, hogy ő szeretne háromszoros bérért dolgozni, és nem is messzire kellett volna eljárniuk. Félórás út oda, és ugyanennyi vissza; ezt nem vállalták.