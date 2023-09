A DKV Zrt. 2024. évi végéig tartó flottacsere-programja 2022. január 3-án kezdődött 30 darab szóló alacsonybelépésű Mercedes-Benz Reform, és 4 darab alacsonypadlós, csuklós Mercedes-Benz Conecto típusú jármű forgalomba állításával.

Az elmúlt két évben a fentieket további 6 darab csuklós Conecto, valamint 19 darab szóló Conecto típusú autóbusz követte, melyek mind teljesen alacsonypadlós kivitelűek. Ezen túlmenően, tavaly augusztusban bővült a flotta 12 darab Mercedes-Benz eCitaro elektromos autóbusszal is. Idén április 12-én 10 darab új szóló Mercedes-Benz Conecto típusú autóbuszt állítottak forgalomba, 2023. június 30-i átadással pedig újabb 10 darab szóló autóbusszal modernizálta járműveit a közlekedési társaság.

Szeptember 22-én további 10 darab Mercedes-Benz Conecto buszt adott át az Inter Tan-Ker (ITK) Zrt. a DKV részére. Ezzel befejeződött a debreceni tömegközlekedési vállalat szóló autóbuszainak cseréje.

– Egy város életében a közösségi közlekedés kulcskérdés, az egyik legfontosabb stratégiai terület. Ahogy más területeket, úgy ezt is kiemelkedően kell kezelni. Egy ilyen folyamat eredményeként most a teljes szólóbusz-flotta lecserélődött – mondta a sajtótájékoztatón Papp László, Debrecen polgármestere. Mint kifejtette, a mai nappal az utolsó Mercedes szóló buszt is leszállították, így rövidesen elbúcsúzhatunk a régi Volvo típusú járatoktól.

Nemcsak minőségi, de környezettudatos fejlesztés is

– Utaskomfort és környezettudatosság szempontjából is előrelépés, hiszen mintegy 20 százalékkal kevesebb a károsanyag-kibocsátása ezeknek a járműveknek, mint elődjeiknek. Arról nem is beszélve, hogy a szóló buszokat a tavalyi évben átadott elektromos buszok is kiegészítik a flottában – emelte ki Debrecen polgármestere.