A társaság a transIT DKV applikáció mellett a Google térképen és a magyar fejlesztésű, harminc ezer debreceni felhasználóval rendelkező menetrend.app mobilalkalmazáson is megjeleníti a valós idejű járatinformációkat. Az applikáció az Android és a Huawei rendszerű készülékek mellett szeptember 19-től már iOS-en is elérhető, ennek részleteiről sajtótájékoztatón számoltak be.

Barcsa Lajos és Tóth Szabolcs

Forrás: Molnár Péter

– GPS-szel felszerelt közlekedési járműveink már régen képesek arra, hogy a modern technikai vívmányokat kihasználva nyomon követhetőek legyenek, és lássuk éppen merre járnak. Erre most már lehetőségünk is van, így pontosan tervezni tudjuk az utazásainkat.

Ez egy nagyon fontos lépés, hiszen a közlekedési szituációkban bármi előfordulhat. Az applikáció ezt a fajta bizonytalanságot szünteti meg immár az iOS rendszer használóinak is. Segítségével kiválaszthatjuk a számunkra legoptimálisabb utazást

– fogalmazott Barcsa Lajos, Debrecen város alpolgármestere, aki hozzátette, hogy az ingyenesen letölthető applikáció fejlesztését Szeged városával együttműködve nettó két és fél millió forintból valósították meg.

Kedvenc megállóhelyeket is felvehetünk

Az alkalmazás megbízható menetrendi adatokkal szolgál az utazóknak. – Próbáltunk olyan fejlesztéseket is belevinni az iOS verzióba, amelyek az utasok visszajelzései alapján készültek el – emelte ki Tóth Szabolcs, a DKV Zrt. vezérigazgatója.

Az appban GPS alapján érhetőek el a közeli megállók és indulási időpontok, valamint az útvonaltervezéskor figyelembe veszi a gyaloglási időket is. Akár az összes járatot lehet egyszerre követni egy közös térképen megjelenítve.

A napi utazáshoz leggyakrabban használt megállóhelyeket elmenthetjük a kedvencek közé, így a program megnyitását követően minden releváns információ azonnal rendelkezésre áll. A tervezők az időjárás aktuális megjelenítését is beépítették az applikációba, a járatok részletes menüpontjában pedig szerepel az online jegyvásárlási lehetőségre való irányítás. Az újdonságok még inkább felhasználóbaráttá tették az alkalmazást, ezzel segítve az utazások hatékonyságát.