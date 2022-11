A Debreceni Egyetem Informatikai Kara és az Inter Tan-Ker Zrt. a fenntartható közösségi közlekedés fejlesztésére indít új, hároméves projektet, a részletekről hétfőn a Kassai úti campuson volt szó. Horváth Zoltán ügyvezető igazgató kiemelte, hogy szolgáltatóként alapvető fontosságú számukra a jó költséghatékonyság és magas színvonal. Elmondta, hogy az autóbuszokból már jelenleg is rengeteg adatot ki lehet nyerni, de olyan további információkra is szükség van, melyek a buszok működtetésében, karbantartásában nyújthatnak segítséget. Az új modullal megelőzhetjük az esetleges meghibásodásokat és átszervezhetjük a járművek karbantartását, emellett költséghatékonyabban lehetne beavatkozni – fejtette ki. Kitért arra is, hogy az autóbuszok élettartama 8-10 év, és ennyi idő alatt sokat számít, milyen összeget kell szervizre, illetve karbantartásra költeni. A fejlesztéssel információkat kaphatnak a sofőrök jelenlegi járművezetői szokásairól is, és hogy miként lehet ezt a jövőben hatékonyabbá tenni.

Forrás: Kiss Annamarie

Az együttműködés technikai hátterét Hajdu András dékán, a projekt szakmai vezetője ismertette. Hangsúlyozta, hogy Debrecen nagy energiát fektet a járműipar műszaki vonalának fejlesztésére, amire példa a BMW-gyár is. Az informatikai karon a közelmúltban olyan kutatólabort hoztak létre, ahol egyfajta smart city jelleggel az útminőség ellenőrzésére és a környezet monitorozására egyaránt lehetőség nyílik. Az adatok feldolgozása az egyetem szuperszámítógép hálózat teszi lehetővé. Kovács László adjunktus, a projekt szakmai megvalósítója elmondta, hogy elsőként az új típusú Mercedes buszok vesznek részt a modulfejlesztésben, emellett igyekeznek úgy képezni a buszsofőröket, hogy az a közösségi buszok karbantartására, üzemanyag-fogyasztására is kedvező hatással legyen. A szakember szerint ehhez sok információt tudhatnak meg a gázpedál és a fordulatszám ellenőrzése által, de a sebességváltó, az indulás és a megállás sebességének monitorozása is fontos adatokat szolgáltat majd. A konzorcium a fejlesztésre 470 millió forint támogatást kapott, a projekt résztvevői abban bíznak, ahogy a modult később más városokban, más üzemeltetők is használhatják majd.

SZD