„A polgármesteri vezetés úgy határozott, miszerint a repülőtér bővítése érdekében ingatlanokat vásárol fel Szepesen, amelyről vételi ajánlatok kiküldésével értesítették a helyben lakókat. Mély felháborodást keltett, hogy a helyiek előzetes megkérdezése nélkül olyan döntés született, amely egy jövőbeli beruházás érdekében, részben vagy egészben történelmi városrészt számol fel” – írta portálunkhoz is eljuttatott közleményében a Civil Fórum Debrecen Egyesület, amely szerdán sajtótájékoztatót is tartott a témában. Hozzátették, a lakók az egyesület támogatását kérték, hogy „nyugodt körülmények között” élhessenek tovább a város déli településrészén.

A közleményben a Sárga dűlő közelmúltbeli felújítására is kitértek, szerintük ezt úgy mutatta be a polgármesteri vezetés, mintha városrész fejlődését szolgálná, „miközben pár nap múlva vételi ajánlatokat küldtek ki, miszerint a város felvásárolná Szepes területének egy részét.”

Közel 212 személyt érint a döntés, de annak érvényesítési módszere elfogadhatatlan. Érthetetlen, hogyan fordulhat elő olyan eset, amikor a helyben lakók megkérdezése és véleménye nélkül előbbre valóbbnak tekinti bármely hatalom egy jövőbeli beruházás megvalósítását

– írták.

A Civil Fórum kezdeményezi, hogy az ingatlanfelvásárlás kérdése kerüljön a közgyűlés elé.

Nem cél Szepes kiürítése

„Megszoktuk, hogy az ellenzék saját politikai érdekei szerint kommunikál, míg Debrecen városvezetése korrekten és a valóságnak megfelelően tájékoztatja a lakosságot. A Civil Fórum félretájékoztat, mikor azt állítja, hogy az önkormányzat kereste meg a Szepesen élőket az ingatlanok vételi ajánlatával kapcsolatosan” – ezt már a debreceni Fidesz-KDNP-frakció írta a sajtótájékoztatón elhangzottakra. Leszögezték:

a valóság az, hogy az önkormányzat egyetlen egy szepesi lakost sem keresett meg vételi szándékkal, hanem a repülőtér fejlesztéséhez kapcsolódóan az ott élő lakosok keresték meg az önkormányzatot eladási szándékkal.

Ezt, mint írták, méltányolhatónak találta a városvezetés, mivel a repülőtér futópályájának megközelítése a fejlesztésnek köszönhetően a jelenleginél is nagyobb mértékben nyugati irányból, azaz Szepes felől történik majd, tehermentesítve a sűrűn lakott homokkerti és lencztelepi városrészeket.

„A képmutatás iskolapéldája a Civil Fórum magatartása, hiszen így tett többek között az a Vasadi Mariann is, aki Civil Fórum tagjaként a mai sajtótájékoztatójukon is részt vett. Amennyiben komolyan gondolja a sajtótájékoztatón elmondottakat, kérjük, hogy vonja vissza az önkormányzathoz eljutatott eladási szándékát!” – hívta fel a figyelmet a közlemény, amelyben azt is írták, hogy a városvezetésnek és az önkormányzatnak sosem volt szándéka Szepes kiürítése. Ha ez így lenne, akkor nem aszfaltozták volna újra 650 méter hosszan a Sárga dűlőt.

Ahogy azt kedden a frakció tudatta,