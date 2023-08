Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata „A hajdú hagyományok nyomában” projektje keretében szervezi a táborokat vármegyeszerte. Augusztus 31-4. között Zsákán és Bárándon hagyományőrző táborban vehettek részt a fiatalok. Zsákán egyebek mellett az egykori vár történetét ismerhették meg, zászlót, fokost és makettet is készíthettek az iskolások, akik más izgalmas játékok és kreatív feladatok által is felidézhették a térség történelmét és hagyományait. Termésképeket készítettek, kavicsokat festettek, de a honfoglaló magyarokról is tanultak.

Bárándon is számos programelemmel készültek, melyek célja szintén a szülőföldhöz kötődés, valamint a hajdú-bihari identitás erősítése. Az itt táborozó gyerekek Mátyás király sárréti kalandjairól, helyi értékekről, népi szokásokról és a hungarikumokról is tanulhattak. A hagyományőrző alkotó tábor játékos, interaktív feladatokkal és kirándulással is várta az általános iskolásokat.