Nemcsak a heti munkát, hivatását is beteljesítette péntek délután Szabó Istvánné, vagy, ahogy mindenki ismeri a debreceni tűzoltóságon, Erzsike. Negyven év szolgálat után mindössze percek választották el a nyugdíjtól, még utolsó napján is pontosan betartotta a munkaidőt, majd annak leteltével – talán utoljára – kilépett a Böszörményi úti tűzoltólakanya főbejáratán.

Maga sem számított rá, hogy ekkor már valamennyi kollégája, még a parancsnokok is a búcsúztatására gyülekezett az udvaron. Legnagyobb meglepetésére még a kint várakozó négy tűzoltóautó szirénája is felharsant. Habár Erzsike a titkárságon dolgozott, neki is kijutott a hivatásos tűzoltóknak járó, látványos búcsúsztatásból. Igaz, a fecskendőt ezúttal nem vették elő kollégái, a nyugdíjba távozó lánglovagoknál ugyanis szokás, hogy még egy utolsó vízsugárral bocsátják útjára bajtársukat.