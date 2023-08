Mondhatni az utolsó simításokat végzik az 57. Debreceni Virágkarneválra készülő virágkocsikon, ezt augusztus 11-én, pénteken személyesen is megnézhették a sajtó képviselői a Medicor udvarban tartott beharangozó tájékoztatón. A készülő kompozíciók látványától még a sötét hangárban is azonnal karneváli láz söpört végig, de ha ez nem lett volna elég, táncos ízelítőt is kaptunk. Látványos jelmezek és csinos lányok varázsoltak egy belvárosi parkolóba riói hangulatot.

A sajtótájékoztatón részt vett Papp László, Debrecen polgármestere, aki kiemelte: minden évben igyekeznek valami újdonsággal előrukkolni, idén a fenntarthatóság jegyében összesen hat elektromos virágkocsi jelenik majd meg a karneváli menetben.

A Debreceni Virágkarnevál sem vonhatja ki magát az alól a trend alól, mely a fenntarthatóságra és a környezettudatosságra fókuszál – szögezte le a polgármester.

Papp László polgármester

Forrás: Czinege Melinda

Illatos és megmászható is lesz

A pénteki sajtótájékoztatón részt vettek a virágkocsit indító vállalatok, szervezetek képviselői. Idén a Magyar Honvédség Bornemissza Gergely 2. Felderítő Ezred, az 50 éves Hortobágyi Nemzeti Park, a Kodály Filharmónia Debrecen, a Tranzit Csoport, a Fórum Debrecen, a TEVA, a Magyar Posta, a BMW Group Gyár Debrecen, a Richter Gedeon és a Debreceni Szakképzési Centrum virágkocsija vonul majd végig a karneváli menetben, de látható lesz Debrecen és Nagyvárad közös kocsija, és természetesen a Szent Koronát ábrázoló, felvezető kompozíció is. Papp László elmondta, hogy ezeken a virágkocsikon kívül készül még egy, Debrecen és Esztergom közös virágkocsija, azt azonban élőben nem lehet majd megnézni a cívisvárosban, az az államalapítás ünnepén Esztergomban kápráztatja majd el a nagyérdeműt.

Rámutatott: nem csak az elektromos virágkocsik képviselik majd a fenntarthatóságot.

A BMW-csoport kocsiját élő virágokkal díszítik, ezer darab hortenzia minibokor kap rajta helyet, mely virágokat később debreceni oktatási intézmények udvarán ültetnek majd ki

– részletezte, hozzátéve, hogy újrahasznosított alapanyagokból dolgoztak a készítők a kompozíciókon. A városvezető végül szót ejtett arról is, hogy a virágkocsik egy része szelfipontként is működik majd, így azokat nem csak csodálni lehet, fel is lehet majd rájuk mászni; továbbá kiemelte, hogy idén először a Teva illatosított kocsit indít a karneváli menetben.

Programot program követ egy hétig

Mint ahogy azt már az elmúlt években megszokhatták az érdeklődők, a Debreceni Virágkarnevál már messze több az augusztus 20-án tartott felvonulásnál. Idén augusztus 14. és 20. között várja majd a látogatókat ezernyi esemény.

Mészáros Réka, a Főnix Rendezvényszervező Kft. ügyvezetője ismertette: több mint 1500 karneváli táncos, zenész és akrobata készül az évtizedek óta hatalmas népszerűségnek örvendő Debreceni Virágkarneválra, a háttéttérben pedig több mint négyezer ember dolgozik azon, hogy az egyhetes programkavalkád hazánk egyik leglátványosabb fesztiválja lehessen.

A események sorából kiemelte a Táncol a város elnevezésű programsorozatot, illetve a Dósa nádor téren helyet kapó BMW iFACTORY Karrier Szigetet, melyben közreműködik a Debreceni Egyetem és a Debreceni Szakképzési Centrum is; továbbá elmondta, hogy a szakmai előadásokon túl számtalan családi és gyermekprogram, virágkötészeti verseny, táncos és zenés színpadi esemény várja a látogatókat Debrecenben a jövő héten.