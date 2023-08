A centenáriumát ünneplő Kodály Filharmonikusok augusztus 16-án várja közönségét a virágkarnevál részeként életre hívott Klasszikusok éjszakáján. Műsorra tűzték többek között azt a Mendelssohn-művet is, melyet száz évvel ezelőtt legelőször játszott a társulat: az Athália-nyitányt. A Haon stúdiójának vendége a napokban Somogyi-Tóth Dániel, Debrecen város főzeneigazgatója, a Kodály Filharmónia Debrecen ügyvezető-művészeti vezetője volt, akit a Hír Fm adásában nemrég alapított légitársaságáról is kérdeztünk.

– Kiváló emberek vannak körülöttem a munkában és a magánéletben egyaránt – szögezte le először, amikor a szerteágazó tevékenységei közötti egyensúlyozásról kérdeztük. Tavaly megalapított légitársasága, az Aeroexpress gyermekkori álma volt, a vízirepülés pedig ezen álmok között is a legkedvesebb. A megvalósítás kapcsán elmondta, hogy bár az első magyar légitársaság (akárcsak a Kodály Filharmonikusok) éppen száz éve a Dunáról és a Balatonról indult el, a vízirepülés megfelelő jogszabályi környezete még csak most formálódik. Nem gondolnánk, mégis akad, akinek pozitív elmozdulást hozott a világjárvány, ahogy Somogyi-Tóth Dániel is ide vezeti vissza a légitársaság tevőleges munkálatainak kezdetét.

Mivel a Covid idején minden zenei működés leállt, rengeteg energiám felszabadult. Széchey Márton unokatestvéremmel harminc éve álmodoztunk a hidroplánrepülésről; ő a Wizzairnél oktatókapitány, neki is felszabadult ekkor az ideje, így komolyabban rákanyarodtunk a témára

– idézte fel. Döntését az is meghatározta, hogy édesapja barátai pedig már harminc éve megalapítottak a magyar légitársasági működés fundamentumát, a BASe Airlinest, mely eddig jobbára külföldön hasznosult – ezeket a szinergiákat igyekezett összehangolni az „itt és most lendületével” és sok akarattal.

Hamar kiderült, hogy regionális légitársaságra itthon is van szükség – jegyezte meg.

Kitért arra is, hogy az egyik első magyar légitársaság, az Aeroexpress Rt. száz éve indult el, és vele a magyar nemzetközi kereskedelmi légi forgalom. – Trianon után pár évig tilos volt a légi tevékenység a kereskedelemben, de száz éve két társaság is alakult. Az egyik, a Malert a szárazföldről, a másik pedig a Dunáról, a Gellért Szálló elől indult Bécsbe – utóbbi neve volt Aeroexpress; a névválasztással tehát előttük is tisztelegnek, melyet a következő időszakban terveik szerint különleges megjelenésekkel is hangsúlyoznak majd.

Saját társaságához egy tavaly Debrecenben kiírt járatfejlesztési pályázat jelentett kiindulópontot, mára pedig fontos céljává vált, hogy a légitársaság külföldi közszolgáltatási gyakorlatát követve a Kárpát-medence távoli városait összekössék – az ennek közepén elterülő Debrecen pedig ennek meghatározó szereplője lehet, de elképzelhetőnek tartja azt is, hogy a épülő gyergyóremetei repteret összekössék Péccsel, vagy a Brassót a Balatonnal.

Nem csinálná másképp

Megkérdeztük azt is, hogyan billent a pályaválasztás mérlegének nyelve végül zene felé. A karmester úgy véli, racionális és máig helyt álló döntést hozott akkor. – Azt láttam magam előtt, hogy ha zenész leszek, mellette repülhetek, hivatásos pilótaként viszont nem tartottam elképzelhetőnek a karmesteri tevékenységet. Nagyon kevés olyan pilóta van, aki topmenedzserként is képes működni, ez is megerősít abban, hogy jó döntést hoztam – fogalmazott.

Hogy milyen a jó karmester? Ritka – vágja rá Somogyi-Tóth Dániel, aki szerint nagyon sok energia kell ehhez; a tűz és a víz, a líra és a dráma erejét intenzíven kell tudnia váltani a mű újrateremtése során.

A jó karmester nagyon jól kommunikál a zenekarral, mely bízik benne, a közönség pedig megérzi mindezt. – Jó esetben a karmester megtermékenyíti a zenekar dinamikáját, mint közösséget, és ez az állapot kommunikál a közönséggel. Amikor ez megvalósul, igen felemelő pillanattá válik – magyarázta.

Vidéken száz évesen is méltó helyükért küzdenek

Úgy érzi, megtisztelő és egyben nagy felelősség is ebben a centenáriumban jelen lenni, igaz, a Kodály Filharmonikusok minden nehézség ellenére nagyon jó időszakát éli meg.

A vidék nem áll ugyanis jól a filharmonikus zenekarok jelenlegi szcénájában: Budapest szinte minden forrást visz, a fővároshoz viszonyítva szakadék olyan szélesre tárult, melyet talán közös érdekérvényesítéssel szűkíthetnek le a legjobb vidéki társulatok

– hangsúlyozta, hozzáfűzve, hogy az utánpótlás biztosítása és a komoly zenekari művészek leszerződtetése hatalmas kihívás lesz Budapesten kívül mindenkinek. A laikusok számára is szemléltetve a problémát elmondta, hogy míg vidéken összesen hat zenekar dolgozik a nyolcmilliós közönségnek, Budapesten csak a fővárosi zenekedvelőkért több mint tíz zenekar, jelentős túlkínálatot produkálva versenyez tízmillárdos állami finanszírozásból. Itt ráadásul annyival jobbak a körülmények, hogy a vidéki zenészek egy részét is odavonzza. Ebben a szellemben élik most meg a százéves évfordulót, ám vezetőjük szerint mégis régen volt ennyire kiváló állapotban a Kodály Filharmonikusok: sok a fiatal, a kulcspozíciókban kiváló szólisták ülnek, közösségként megerősödtek, közönségük teltházas koncerteken fejezi ki a klasszikus zene örök érvényét.

A külföldről ideérkező karmesterekhez hasonlóan én is azt állítom, hogy Kodály Filharmonikusok bárhol megállná a helyét, emellett olyan értékeink vannak, melyek sok helyen hiányoznak, mindezek mellett pedig a zenekar lendülete és közönségkapcsolati ereje is kiemelkedő – fogalmazott végül.

Az egy éven át tartó ünnepi hangversenysorozat első koncertjén Artem Yasynskyy ukrán zongoraművész és Alexander Sladkovsky orosz karmester zenélt együtt a Kodály Filharmonikusokkal, de az új évad előtt is hallhatjuk őket Debrecenben, augusztus 16-án a Klasszikusok éjszakáján. A részletes programról a társulat honlapján és közösségi oldalán lehet tájékozódni.

A teljes beszélgetést itt hallgathatják meg: